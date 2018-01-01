Диетологи: полезность бананов меняется в зависимости от их цвета
В свою очередь, желтые бананы богаты антиоксидантами, усиливают иммунную защиту, активизируют производство дофамина. Также это отличный источник углеводов - чистой энергии. В желтых бананах сохраняется высокий уровень калия, а еще есть магний в высокой концентрации (вкупе получается идеальный продукт для сердечно–сосудистой системы).
Бананы коричневатого цвета - максимально спелые - отличаются большой долей сахара, что облегчает их усвоение. К тому же, в них можно найти триптофан, помогающий бороться с депрессией и бессонницей. Еще одно наблюдение: в бананах, у которых начинает чернеть кожура, но не мякоть, вырабатываться мощный антиоксидант с противораковыми свойствами.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.meddaily.ru - Добавил loft в категорию Разное
Добавить комментарий