Эксперты рассказали, почему вредно рожать рано

Сотрудники Гавайского университета доказали: если женщина становится матерью довольно рано, это запускает процесс ускоренного старения ее организма. Ученые сделали этот вывод, исследовав данные 1000 женщин из разных стран.Итак, в отчете ученых говорится: "Родившие до 20 лет женщины подвергаются риску ранней менопаузы на 43% чаще, чем другие представительницы их пола. В частности, рано родившие женщины чаще других проходят через гистерэктомию - гинекологическую процедуру по удалению матки".Плюс, было установлено, что у женщин из бедных стран менопауза наступает в 45 лет, а у жительниц более развитых и финансово благополучных стран - примерно на 10 лет позже. Эксперты дополняют: "Серьезным фактором раннего климакса могут быть эмоциональные страдания, пережитые в детском возрасте. Среди респонденток, которые испытали в детстве подобные травмы, ранняя менопауза наблюдалась у каждой второй".