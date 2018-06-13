Эксперты рассказали, почему вредно рожать рано
Итак, в отчете ученых говорится: "Родившие до 20 лет женщины подвергаются риску ранней менопаузы на 43% чаще, чем другие представительницы их пола. В частности, рано родившие женщины чаще других проходят через гистерэктомию - гинекологическую процедуру по удалению матки".
Плюс, было установлено, что у женщин из бедных стран менопауза наступает в 45 лет, а у жительниц более развитых и финансово благополучных стран - примерно на 10 лет позже. Эксперты дополняют: "Серьезным фактором раннего климакса могут быть эмоциональные страдания, пережитые в детском возрасте. Среди респонденток, которые испытали в детстве подобные травмы, ранняя менопауза наблюдалась у каждой второй".
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