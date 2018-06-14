Медики: не стоит использовать активированный уголь в рамках детокс-программ

Активированный уголь считается отличным средством детоксикации. Сейчас это настоящий тренд. Уголь добавляют в еду, напитки (есть коктейли, круассаны с углем). Его используют гуру кулинарии и знаменитости.Уголь применяют при отравлениях, вздутии, для улучшения состояния кожи и даже отбеливания зубов. И многие диетологи утверждают, что уголь выводит токсины из организма. Действительно, активированный уголь абсорбирует ядовитые соединения в желудочно-кишечном тракте и выводит их естественным образом.Однако медики предупреждают: уголь может абсорбировать также витамины, минеральные вещества и антиоксиданты из пищи. По сути он лишает продукты питательной ценности. То же происходит с некоторыми лекарствами, включая антидепрессанты и противовоспалительные средства. Также стоит помнить, что уголь сработает только при приеме сразу после поступления в тело токсичных веществ. Плюс, уголь тормозит работу кишечника, вызывая тошноту и запоры.