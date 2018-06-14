Исследователи совершили революцию в диагностике кардиологических проблем

Австралийские ученые из Университета Мельбурна разработали новый тест крови, который отлично предсказывает сердечный приступ и смерть у людей с ишемической болезнью сердца.Тест выделяет энзим ACE2, чья концентрация повышена у пациентов с ишемической болезнью сердца и высоким риском смерти или сердечного приступа в ближайшие 10 лет. У здоровых людей показатели циркулирующего ACE2 низкие, но при болезни сердца и наличии факторов риск (сердечная недостаточность, болезнь почек, диабет) они подскакивают.Был проведен анализ с участием 79 человек с ишемической болезнью сердца. Сердечная недостаточность, сердечные приступы и смерть поразили 46% человек. И происходило это чаще с теми, у кого были самые высокие уровни ACE2. В перспективе ученые хотят проверить, поможет ли усиление терапии снизить риск смерти у пациентов-сердечников. Если да, то анализ на ACE2 могут включить в стандартную проверку пациентов.