Ребенок проглотил батарейку? Срочно дайте ему мед!

Если ребенок случайно глотнул миниатюрную батарейку («таблетку»), ему необходимо сразу дать мед, чтобы снизить риск проблем со здоровьем, которые могут быть довольно серьезными. Это подтверждает новое исследование, проведенное на свиньях.«Миниатюрные батарейки проглатываются детьми не реже 2 500 раз в год только в США. Смертельные случаи в результате этого стали в 12 раз чаще, если сравнить данные этого десятилетия и предыдущего», - сообщает ведущий автор научной работы доктор Ян Джейкобс (Ian Jacobs) в пресс-релизе Детской больницы Филадельфии (Детской больницы Филадельфии).Доктор добавил, что поскольку наибольшие проблемы после проглатывания батарейки возникают в течение двух часов, оперативность ее удаления очень важна.Когда "таблетка" реагирует со слюной и тканями пищевода, возникает раствор, который способен расплавлять ткани. Это становится причиной тяжелых повреждений пищевода, дыхательных путей, голосовых связок и крупных кровеносных сосудов. Чем больше промежуток до удаления батарейки, тем выше риск серьезных поражений.В исследовании ученые использовали живых свиней. Проводилось испытание разных жидкостей – включая мед, соки, сладкие и спортивные напитки, – чтобы узнать, какие из них способны образовывать лучший барьер между тканями организма и батарейкой, прежде чем она будет извлечена. Было установлено что мед и лекарство под названием сукралфат наиболее эффективны.Исследование было опубликовано в журнале The Laryngoscope. Открытия, представленные в нем, будут включены в новое руководство Нэшнл Кэпитал Пойзон Центер (National Capital Poison Center Guidelines), неправительственной организации, занимающейся борьбой с отравлениями.«Родителям и опекунам мы рекомендуем давать ребенку мед регулярно через определенные промежутки времени, прежде чем ребенок будет доставлен в больницу. В больнице врачи до удаления батарейки могут использовать вместо меда сукралфат», - говорит Джейкобс.Исследователи обращают внимание, что эти вещества не должны использоваться для в случае заражение крови, перфорации пищевода, аллергии к какому-либо из упомянутых веществ, а также у детей младше одного года.«Идеальные дозы для обоих методов лечения помогут уточнить новые исследования. Мы считаем, что наши выводы могут быть достаточным критерием для составления рекомендаций. Безопасное употребление этих веществ до удаления батарейки гораздо лучше бездействия», -считает Джейкобс.Ученые напоминают, что батарейки, обладающие таким привлекательным металлическим блеском, должны храниться в местах, где дети не могут их достать.Андрей Украинский