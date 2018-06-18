Названа возможная причина зависимости от вредной пищи
Пища с большим количеством жиров и углеводов запускает систему вознаграждения мозга и поэтому люди становятся зависимыми от не слишком полезных блюд.
Такой вывод сделали ученые Йельского университета.
Для исследования ученые демонстрировали испытуемым фото с разнообразной едой.
Как показали результаты, созерцание фото пищу с высоким содержанием жиров, сахара и углеводов существенно влияло на центр вознаграждения мозга намного. Они задействовали больше нейронов, чем любое другое фото пищи.
Ученые предполагают, что подобная реакция связана с тем, что вредная еда появилась относительно недавно. Из-за этого люди пока не научились спокойно реагировать на нее.
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Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
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