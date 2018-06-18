Корица: 4 маски для здоровых и красивых волос

Корица — одна из наиболее часто используемых специй на кухне. Однако ее свойства не ограничиваются восхитительным вкусом. Эксперты поделились несколькими масками с корицей, которые сделают ваши волосы здоровыми и красивыми.Эти маски направлены на решение различных проблем с волосами, поэтому вы обязательно найдете ту, которая вам подходит.Их преимуществом является то, что они 100% натуральные и отлично питают волосы и кожу головы. Таким образом, корица поможет укрепить волосы от корней до самых кончиков и, при этом, она не содержат химических веществ, которые могут нанести вред.1. Корица против перхотиПервая маска с корицей имеет следующие преимущества:Стимулирует кожу головыУлучшает кровообращениеПомогает решить ряд проблем, таких как грибковые и бактериальные инфекции кожи головыВсе это делает маску эффективным средством для лечения перхоти, вызванной грибковыми инфекциями.Оливковое масло, с другой стороны, богато антиоксидантами, и также обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которые помогут устранить сухость кожи головы, перхоть и даже паразитов. В свою очередь, мед увлажняет кожу головы и волосы.Ингредиенты5 столовых ложек оливкового масла экстра верджин первого холодного отжима (80 г)2 столовые ложки коричного порошка (30 г)2 столовые ложки меда, предпочтительно органического (50 г)ПриготовлениеНагрейте масло в микроволновой печи или на водяной бане.Смешайте органический мед с оливковым маслом.Добавьте порошок корицы и перемешайте, пока не получите пасту сливочной консистенции.Нанесите ее на кожу головы и делайте массаж в течение 5 минут.После массажа скальпа оставьте средство действовать от 30 минут до 1 часа.Смойте смесь шампунем, предпочтительно органическим.Для достижения оптимальных результатов применяйте эту маску 2 раза в неделю.2. Маска из корицы и масла розмарина для ускорения роста волосaКорица — идеальный ингредиент, предотвращающий выпадение волос и появление секущихся концов.Благодаря своим естественным способностям улучшать кровообращение, корица:Ускоряет рост волосПридает им естественный блеск.Улучшает эластичность.Кроме того, ее антиоксидантные свойства защищают волосы от негативного воздействия стресса, ультрафиолетовых лучей и низких температур.Эфирное масло розмарина помогает стимулировать фолликулы, чтобы волосы становились сильнее. Кроме того, оно помогает уменьшить потерю волос и задерживает появление седых волос.Ингредиенты2 столовые ложки коричного порошка (30 г)? стакана оливкового масла экстра первого холодного отжима (100 г)10 капель эфирного масла розмаринаПриготовлениеНагрейте оливковое масло и добавьте 2 столовые ложки коричного порошка.Затем добавьте эфирное масло розмарина.Смешивайте, пока у вас не получится паста сливочной консистенции.Нанесите смесь на корни волос, не втирая.Дайте маске действовать в течение 30 минут.Затем вымойте волосы шампунем или органическим мылом.Мы рекомендуем применять эту маску с корицей 3 раза в неделю, чтобы иметь более здоровые волосы. Если у вас недостаточно времени, делайте ее хотя бы 1 раз в неделю.3. Маска для сухих волосНаша третья маска является идеальным вариантом для тех, у кого есть такие пробоемы, как секущиеся концы, отсутствие блеска или пушащиеся волосы.Корица питает и увлажняет кожу головы, в то время как желток обеспечивает волосы белком, жирными кислотами и витаминами. Йогурт добавляет блеск и увлажнение.Ингредиенты1 столовая ложка порошка корицы (15 г)2 столовые ложки простого йогурта (40 г)1 чайная ложка оливкового масла (5 г)1 яичный желтокПриготовлениеСмешайте все ингредиенты и нанесите смесь на кожу головы, мягкими массажными движениями.Наденьте шапочку для душа и дайте маске действовать 20 минут.Вымойте органическим шампунем.4. Маска для осветления волосСколько вы тратите каждый месяц на то, чтобы осветить ваши волосы? Не сомневаемся, что это довольно много денег и времени. Если вы хотите немного сэкономить и не портить волосамы химическими осветлителями, попробуйте нашу последнюю маску с корицей.При постоянном использовании, корица естественным образом осветляет волосы. Этот эффект усиливается в сочетании с уксусом. Эти 2 ингредиента помогут не только осветить волосы, но и сделать их гладкими и шелковистыми.Кроме того, уксус действует как восстановитель блеска, устраняя остатки химических веществами и загрязнения.Оливковое масло дополняет уксус, оно обеспечивает волосы полезными питательными веществами и жирами, необходимыми после детоксикации волос от коммерческих химикатов.Ингредиенты1 столовая ложка порошка корицы (15 г)250 мл уксуса (1 чашка)1 столовая ложка оливкового масла (16 г)ПриготовлениеСмешайте все три ингредиента и нагрейте в течение одной минуты в микроволновой печи.Нанесите смесь на чистые и сухие волосы.Используйте полотенце или шапочку для душа, чтобы обернуть волосы.Оставьте маску на ночь и а заием тщательно промойте волосы.Перед нанесением масок, капните немного смеси на руку, чтобы убедиться, что у вас нет аллергии на корицу.