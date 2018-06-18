Корица: 4 маски для здоровых и красивых волос
Эти маски направлены на решение различных проблем с волосами, поэтому вы обязательно найдете ту, которая вам подходит.
Их преимуществом является то, что они 100% натуральные и отлично питают волосы и кожу головы. Таким образом, корица поможет укрепить волосы от корней до самых кончиков и, при этом, она не содержат химических веществ, которые могут нанести вред.
1. Корица против перхоти
Первая маска с корицей имеет следующие преимущества:
Стимулирует кожу головы
Улучшает кровообращение
Помогает решить ряд проблем, таких как грибковые и бактериальные инфекции кожи головы
Все это делает маску эффективным средством для лечения перхоти, вызванной грибковыми инфекциями.
Оливковое масло, с другой стороны, богато антиоксидантами, и также обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которые помогут устранить сухость кожи головы, перхоть и даже паразитов. В свою очередь, мед увлажняет кожу головы и волосы.
Ингредиенты
5 столовых ложек оливкового масла экстра верджин первого холодного отжима (80 г)
2 столовые ложки коричного порошка (30 г)
2 столовые ложки меда, предпочтительно органического (50 г)
Приготовление
Нагрейте масло в микроволновой печи или на водяной бане.
Смешайте органический мед с оливковым маслом.
Добавьте порошок корицы и перемешайте, пока не получите пасту сливочной консистенции.
Нанесите ее на кожу головы и делайте массаж в течение 5 минут.
После массажа скальпа оставьте средство действовать от 30 минут до 1 часа.
Смойте смесь шампунем, предпочтительно органическим.
Для достижения оптимальных результатов применяйте эту маску 2 раза в неделю.
2. Маска из корицы и масла розмарина для ускорения роста волосa
Корица — идеальный ингредиент, предотвращающий выпадение волос и появление секущихся концов.
Благодаря своим естественным способностям улучшать кровообращение, корица:
Ускоряет рост волос
Придает им естественный блеск.
Улучшает эластичность.
Кроме того, ее антиоксидантные свойства защищают волосы от негативного воздействия стресса, ультрафиолетовых лучей и низких температур.
Эфирное масло розмарина помогает стимулировать фолликулы, чтобы волосы становились сильнее. Кроме того, оно помогает уменьшить потерю волос и задерживает появление седых волос.
Ингредиенты
2 столовые ложки коричного порошка (30 г)
? стакана оливкового масла экстра первого холодного отжима (100 г)
10 капель эфирного масла розмарина
Приготовление
Нагрейте оливковое масло и добавьте 2 столовые ложки коричного порошка.
Затем добавьте эфирное масло розмарина.
Смешивайте, пока у вас не получится паста сливочной консистенции.
Нанесите смесь на корни волос, не втирая.
Дайте маске действовать в течение 30 минут.
Затем вымойте волосы шампунем или органическим мылом.
Мы рекомендуем применять эту маску с корицей 3 раза в неделю, чтобы иметь более здоровые волосы. Если у вас недостаточно времени, делайте ее хотя бы 1 раз в неделю.
3. Маска для сухих волос
Наша третья маска является идеальным вариантом для тех, у кого есть такие пробоемы, как секущиеся концы, отсутствие блеска или пушащиеся волосы.
Корица питает и увлажняет кожу головы, в то время как желток обеспечивает волосы белком, жирными кислотами и витаминами. Йогурт добавляет блеск и увлажнение.
Ингредиенты
1 столовая ложка порошка корицы (15 г)
2 столовые ложки простого йогурта (40 г)
1 чайная ложка оливкового масла (5 г)
1 яичный желток
Приготовление
Смешайте все ингредиенты и нанесите смесь на кожу головы, мягкими массажными движениями.
Наденьте шапочку для душа и дайте маске действовать 20 минут.
Вымойте органическим шампунем.
4. Маска для осветления волос
Сколько вы тратите каждый месяц на то, чтобы осветить ваши волосы? Не сомневаемся, что это довольно много денег и времени. Если вы хотите немного сэкономить и не портить волосамы химическими осветлителями, попробуйте нашу последнюю маску с корицей.
При постоянном использовании, корица естественным образом осветляет волосы. Этот эффект усиливается в сочетании с уксусом. Эти 2 ингредиента помогут не только осветить волосы, но и сделать их гладкими и шелковистыми.
Кроме того, уксус действует как восстановитель блеска, устраняя остатки химических веществами и загрязнения.
Оливковое масло дополняет уксус, оно обеспечивает волосы полезными питательными веществами и жирами, необходимыми после детоксикации волос от коммерческих химикатов.
Ингредиенты
1 столовая ложка порошка корицы (15 г)
250 мл уксуса (1 чашка)
1 столовая ложка оливкового масла (16 г)
Приготовление
Смешайте все три ингредиента и нагрейте в течение одной минуты в микроволновой печи.
Нанесите смесь на чистые и сухие волосы.
Используйте полотенце или шапочку для душа, чтобы обернуть волосы.
Оставьте маску на ночь и а заием тщательно промойте волосы.
Перед нанесением масок, капните немного смеси на руку, чтобы убедиться, что у вас нет аллергии на корицу.
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