Лысые мужчины склонны к определенному виду рака

Канадские специалисты из Университета Торонто установили: лысые мужчины входят в группу риска по возникновению рака простаты. Работа канадских специалистов подтвердила популярную теорию о том, что мужчины «теряют» свою шевелюру из-за слишком высокого уровня тестотерона.Действительно, облысевшие мачо отличаются увеличенным содержанием этого гормона в анализах крови. Но также оказалось, что именно высокий уровень тестостерона, угнетающий функции роста волос, коррелирует с процессом активного развития раковых клеток и скопления их в опухоли.Авторы исследования оценили данные биопсии 214 мужчин возрастом от 59 до 70 лет. Оказалось, что у лысых мужчин, проходивших через эту процедуру, онкологическое заболевание диагностировалось чаще, чем у тех, кто не был подвержен алопеции.Представители науки не впервые указывают на наличие связи между облысением и раком. Масштабное исследование американских медиков, проводившееся в 2010 году, показало, что лысые мужчины чаще «волосатиков» болеют доброкачественной гиперплазией предстательной железы.Причины того, почему это происходит, пока точно не установлены. Авторы новой работы отметили, что в этом направлении еще предстоит провести серьезное расследование. Специалисты рекомендуют лысеющим мужчинам крайне внимательно относиться к своему здоровью и внимательно отслеживать любые изменения по «мужской линии».