ЗОЖ может угрожать жизни

Чрезмерное увлечение ЗОЖ может стать угрозой для жизни человека, заявили медики. По их словам, среди адептов здорового образа жизни распространяются советы, не получившие научного подтверждения.Эксперты подтверждают: увлеченность ЗОЖ стала трендом. В нашей стране стало заметно больше тех, кто стремится правильно питаться, не обладает вредными привычками и регулярно ходит в спортзал.Но идеи усовершенствования организма с помощью природы, увеличения физическими нагрузками и антивозрастной диеты оцениваются профессиональными специалистами критически. По их мнению, некоторые популяризируемые установки образа жизни не прошли проверку в виде экспериментальных исследований и могут быть небезопасными.В частности, ученые скептически оценили такой метод оздоровления и стройности как бег. В парках сегодня все больше бегающих граждан. Но, по мнению специалистов, даже щадящие дистанции пробежек могут быть опасными для человека, не знающего о правилах правильного дыхания. Занятия бегом увеличивают мышечную массу, а параллельно с ней – и массу миокарда, и последствия этого могут быть плачевными для человека.Кроме того, поборники ЗОЖ любят укреплять организм, принимая добавки и витаминов – витамин D, витамины группы В, А и Е, омега-3, рыбий жир и другие весьма популярны у тех, кто нешуточно увлечен оздоровлением. Ученые подчеркивают: если что-то и принимать, то строго после консультации с врачом и по его назначению.«Например, омега-3, популярные противовоспалительные вещества. Часто к ним добавляют и витамин Е. В принципе, такое сочетание может быть полезным для организма, но только если препарат назначен по конкретным показаниям индивидуально. Как правило, это рекомендуется молодым людям до 45 лет с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но! Если у человека повышенное давление, повышенный холестерин и уровень сахара в крови - хотя бы два из этих признаков, то рассчитывать на Омегу-3 с витамином Е не просто бесполезно, но и опасно! Вы не сможете улучшить свое состояние и в то же время упустите ценное время, а сердечно-сосудистое заболевание будет прогрессировать», - рассказал в интервью КП ученый-эндокринолог Юрий Потешкин.