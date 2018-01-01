Эти признаки могут обозначать, что ребенок болен

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Названы Неожиданные опасности: от родинок до ухудшения слуха.Болезнь ребенка — тяжелое испытание для любых родителей. Многих проблем можно избежать, если вовремя распознать опасные симптомы.Вот семь самых важных признаков неудовлетворительного состояния детского организма, которые лучше не оставлять без внимания.Увеличение размера головыРодничок у малышей — явление абсолютно нормальное, но со временем он должен зарасти и ни в коем случае не увеличиться в размере. Если происходит обратное, возможно, у ребенка развивается заболевание.Выпадение волосИсточник этой проблемы, вероятнее всего, кроется внутри организма. Возможно, дело в недостатке витаминов, однако для уверенности необходимо обратиться за консультацией к педиатру.Постоянная жаждаЧастые и, на первый взгляд, безобидные просьбы ребенка попить также могут оказаться признаком серьезных нарушений и сигналом для обращения к доктору.Резкая перемена настроения и поведенияВесомыми причинами для посещения врача также являются внезапное ухудшение аппетита, нарушение режима сна и снижение уровня двигательной активности ребенка.Ухудшение слухаЕсли малыш перестал реагировать на просьбы и не откликается, даже если вы обращаетесь к нему по имени, возможно, у него появились нарушения слуха. Подобные опасения нужно обязательно проверить у специалиста.Возникновение громкого храпаЛегкий храп не является тревожным сигналом, однако повышение его интенсивности указывает на нарушения дыхания. Игнорировать подобные симптомы не следует, так как они могут указывать на развитие инфекции внутри организма.Появление родинокЕсли на теле появилось новое асимметричное, неоднородное по цвету, большое пятно (больше 6 миллиметров) или в размере вдруг стала увеличиваться старая родинка — это сигналы для визита к врачу.