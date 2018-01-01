5 признаков того, что летом вы страдаете от депрессии

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Каждый десятый случай сезонного аффективного расстройства, считающегося типичным «зимним» нарушением, происходит летом. Люди при этом страдают от бессонницы, плохого настроения и ощущения разочарования в жизни.По словам специалистов организации, симптомы летнего аффективного расстройства можно легко спутать с обычным временным стрессом. Эксперты назвали признаки, которые указывают на то, что в летнее время состояние человека является именно депрессивным.Яркий солнечный свет вызывает упадок сил. Данные ряда исследований говорят о том, что избыток солнечного света может приводить к снижению производства гормона мелатонина в организме человека. Мелатонин ответствен за баланс режимов сна и активности, сбой в его выработке вызывает изменения в настроении, депрессию.Проблемы со сном. Протяженность светового дня летом значительно повышается, и данное обстоятельство может нарушать и задерживать привычный цикл сна. При аффективном сезонном расстройстве летом прямо перед сном люди начинают испытывать прилив активности и энергии.Повышенный уровень беспокойства. Жертвы аффективного расстройства летом испытывают постоянное раздражение – для них крайне дискомфортными оказываются жаркая погода, потеющие тела, уличные шум и активность, которые закономерно увеличиваются в это время года. Постоянное нервное напряжение сильно изматывает нервную систему и провоцирует ухудшение физического самочувствия.Плохой аппетит. Эта проблема возникает как следствие вышеперечисленных факторов – в обстоятельствах постоянного беспокойства и раздражительности часто пропадает нормальный аппетит. Данное нарушение связано с влиянием изменений в производстве гормонов на пищеварительную систему.С окончанием лета самочувствие улучшается. Как только дни становятся прохладнее, а ночи – темнее и продолжительнее, тревожность и раздражительность заметно утихают.