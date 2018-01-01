Татуировки могут навредить здоровью

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Ослабление иммунитета странным образом повлияло на тату.Татуировки приковывают внимание ученых последние несколько лет. Недавно французские исследователи обнаружили, что иммунные клетки могут захватывать частички краски и переносить их в лимфатические узлы и другие части организма, где они вызывают воспаления и могут способствовать развитию рака.А сейчас Уильям Уилсон (William Wilson) из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго (Шотландия) вместе со своими коллегами изучил неоднозначный пример взаимодействия иммунной системы и татуировок, работая над историей болезни 31-летней женщины, которая решила нанести себе на ногу очередной рисунок.Примерно через неделю после процедуры женщина обратилась за помощью к врачам, жалуясь на сильные боли в бедре и колене. Обезболивающие средства ей не помогли даже спустя девять месяцев после начала приема. Это насторожило медиков. Они изучили историю болезни молодой шотландки более внимательно и пришли к выводу, что у пациентов с ослабленным или подавленным иммунитетом татуировки могут вызвать хроническое воспаление мышц.Оказалось, что за два года до татуировки молодой женщине пересадили легкие, после чего она была вынуждена постоянно принимать таблетки, подавляющие иммунитет. Ослабление иммунитета странным образом повлияло на тату. Частицы краски не остались в коже, а начали распространяться по мускулам и вызвали хронические воспаления, которые привели к хронической слабости, тяжести в ногах и причиняли женщине постоянный дискомфорт и невыносимые боли.Врачи прописали пациентке физиотерапевтические упражнения для укрепления мышц, но избавиться от болевых ощущений она смогла только спустя три года. Не до конца ясно, что именно спровоцировало подобную реакцию, так как тату-салоны используют разные иглы, красители, однако не существует норм, которые бы регламентировали их деятельность. После этого случая британские врачи посоветовали воздержаться от татуировок людям с ослабленным или подавленным иммунитетом.