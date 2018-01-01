Эти способы помогут снизить давление без лекарств

Пожилые люди особенно часто сталкиваются с проблемой повышенного артериального давления.Чтобы контролировать уровень давления необходимо придерживаться определенных правил.1. Быть более подвижным. Человек должен ставить перед собой цель совершать умеренные физические нагрузки ежедневно. Особенно приветствуется ходьба на свежем воздухе. Также полезно заниматься нордической ходьбой.2. Сократить потребление соли. Рекомендуется готовить без соли и добавлять ее уже в готовое блюдо в небольшом количестве. Также следует избегать употребления соленых продуктов вроде сыра, сливочного масла, некоторых соусов, особенно соевого и рыбного.3. Исключить алкоголь. Особенно важно сделать это в жаркое время года. Спиртные напитки увеличивают артериальное давление.4. Следить за уровнем кофеина в рационе. Врачи утверждают, что кофеин повышает артериальное давление, но все еще ведутся споры о том, нужно ли страдающим гипертонией полностью отказаться от этого напитка.5. Контролировать стресс. Одним из главных факторов повышения давления является стресс. Врачи советуют ни в коем случае не допускать развития панических атак и тревожных состояний.