Врачи рассказали, кому нельзя есть малину

Малиновый сезон уже открыт. А это значит, что эта летняя ягода все чаще будет появляться в утренних смузи и легких десертах.В малине много пользы, но есть и опасность.Ученые не перестают повторять, что у человека, который следит за своим здоровьем, ягоды должны присутствовать в рационе ежедневно. Малина одна из самых нежных ягод летнего сезона. Кажется, что ее можно съесть огромное количество, ведь в ней содержится столько полезных свойств. Однако и о противопоказаниях забывать не стоит. Существует ряд проблем, при которых полезная ягода превращается в «злостного нарушителя» здоровья.Польза малиныВ малине много витамина С, калия и магния. Ягоды малины очищают кровеносные и лимфатические сосуды от холестериновых бляшек, укрепляют сердечную мышцу и выводят из организма шлаки.Противовоспалительный эффект салициловой кислоты, которая содержится в ягоде, необходим больным артритами и артрозами.Работа пищеварительного тракта нормализуется за счет клетчатки и пектина в малине. А фруктовые кислоты положительно влияют на отклонения в пищеварении, вызванные низкой кислотностью.При простудных заболеваниях отвар из ягод малины смягчает и снимает воспаление горла. Также он обладает отхаркивающим эффектом, выводит мокроту из бронхов, очищает их от слизи.Ученые доказали, что антиоксиданты малины предупреждают мужское бесплодие. А витамин С и магний повышают мужскую фертильность и уровень тестостерона. Женщинам же полезные свойства малины помогают легко пережить климакс.В чем опасность малиныВ первую очередь эта ароматная ягода может вызвать кожную аллергическую реакцию, особенно, если ее есть в большом количестве.Вторая предосторожность связана с проблемами ЖКТ, при гастрите и язве нельзя баловать себя малиной. Она может спровоцировать обострение заболеваний.Для тех, у кого есть нарушения в работе почек малина также противопоказана. Ее мочегонный эффект создаст дополнительную нагрузку на больные почки.Ягоду не рекомендуют употреблять при бронхиальной астме и при наличии полипов в носу.Если тебя перечисленные опасности обошли стороной, наслаждайся вкусом, запахом и видом малины каждый день. Добавляй ее меню завтраков, пеки с ней пироги, готовь освежающие коктейли.