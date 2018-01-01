Специалисты опровергли известное утверждение о пользе молока

Кажется, даже школьники сегодня знают, что в молоке содержится кальций, а потому его употребление приносит большую пользу скелету, делая его кости крепче. Но выяснилось, что это не так. Точнее, не совсем так.Возможно, пить молоко и полезно для крепости костей, но это правило работает не для всех. Употребление молочных продуктов связано с повышением минеральной плотности костей у мужчин, тогда как у женщин этого не происходит. Это установили исследователи из США, пишет «Собеседник».Учеными были обследованы 1 522 мужчины и 1 144 женщины в возрасте от 32 до 81 года. Они изучили объем молочных продуктов в рационе испытуемых и сопоставили эти данные с результатами анализа минеральной плотности костей.Эта работа в очередной раз подтвердила, что с возрастом человека его кости становятся менее плотными, а, значит, более хрупкими. Этот процесс делает любого из нас более уязвимым перед «возрастными» переломами, которые могут быть не просто неприятностью, а настоящей серьезной угрозой для здоровья и жизни. Но исследователи не нашли подтверждений тому, что употребление молочных продуктов повышают прочность костей у женщин.«Мы выяснили, что повышенное содержание молочных продуктов в рационе положительно влияет на минеральную плотность его костей и прочность позвоночника у мужчины, но аналогичной связи в отношении женщин мы не нашли», - сообщили авторы проекта.При этом ученые отметили, что наибольший позитивный эффект употребление молочных продуктов давало мужчинам старше 50 лет. Речь идет о таких продуктах, как молоко, йогурт и сыр.