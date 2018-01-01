Стоматологи рассказали, как бороться с зубным камнем

Регулярные визиты к стоматологу помогут избавляться зубных камней.Зубной налет представляет собой скопление бактерий в виде пленки в ротовой полости – на зубах, пломбах, зубных протезах, коронках, деснах, языке.Эти почти невидимые глазу отложения появляются уже через 1-2 часа после чистки зубов, а также после еды. Слюна не может полностью нейтрализовать кислоту, которую выделяют бактерии. Если с ними не бороться, то кислота начинает растворять эмаль зуба. Это ведет к развитию кариеса, воспалению и кровоточивости десен.Если не убирать зубной налет хотя бы неделю, то он начнет отвердевать и постепенно превратится в зубной камень. Он состоит из остатков пищи, бактерий, отмерших клеток и солей неорганических кислот. Оставаясь на зубах, он вызывает механическое повреждение десен, способствует попаданию в них инфекции, развитию пародонтита и разрушению здорового зуба.Как удалить налет на зубахУдаление зубного налета включает как домашние процедуры, так и регулярные процедуры чистки зубов у стоматолога. Просто полоскать рот после еды недостаточно: нужно тщательно соблюдать технику процедуры чистки зубов.Для удаления налета на зубах рекомендуют использовать зубные пасты с повышенным содержанием фтора и содержанием пирофосфатов. Эффективным способом очищения промежутков между зубами является зубная нить.Как удалить зубной каменьСамое правильное – проводить процедуру чистки зубов от зубного камня в кабинете у стоматолога. Удаление зубного камня сейчас проводится ультразвуком или лазером. Затем зубную эмаль шлифуют и полируют с помощью особых паст. Завершает процедуру чистки зубов укрепление и защита нанесением на зубы фторсодержащей эмали.У ультразвуковой чистки для удаления зубного камня есть противопоказания:— имплантаты или протезы во рту;— астма, хронический бронхит;— наличие онкологического заболевания;— при установленном кардиостимуляторе, патологиях сердечно-сосудистой системы;— острое инфекционное заболевание;— склонность к кровотечениям.Можно ли убрать зубной камень в домашних условияхСуществует множество народных рецептов самостоятельного удаления зубного камня. Один из самых популярных рецептов основан на черной редьке. Чтобы приготовить такое средство, нужно натереть на терке головку черной редьки и смешать ее со свежевыжатым соком лимона. Полученную смесь тщательно разжевывают, а затем выплевывают. Считается, что сок редьки и лимона размягчают зубные отложения.Никогда нельзя использовать для удаления зубного камня в домашних условиях ручные инструменты, тем более иглу. Этим вы, в лучшем случае, повредите эмаль, а в худшем – травмируете десна.Стоматологи обращают внимание, что рецепты народной медицины помогают уменьшить налет на зубах, но не способны на удаление зубного камня. Вместо того, чтобы пытаться убрать зубной камень в домашних условиях, обратитесь к профессионалу.Как предотвратить повторное появление зубного камняКонечно, профессиональная процедура чистки зубов у стоматолога избавит вас от зубного камня, но не гарантирует, что зубной налет и камень не появятся снова. Чтобы снизить этот риск, вам придется тщательно соблюдать гигиену полости рта. В первые дни после удаления зубного камня нельзя курить, пить красящие напитки (чай, кофе, вино), так как на эмали еще не образовался защитный слой. Сразу после удаления камня у вас может появиться ощущение расшатанности зубов. Это пройдет примерно через неделю.Если чистить зубы вправо-влево, то есть по горизонтали, то мы, образно говоря, «заметаем» мусор в углы. Когда же мы чистим по вертикали, то убираем остатки пищи и зубной налет с поверхности зубов.После процедуры чистки зубов смените зубную щетку. В первую неделю полощите рот настоем ромашки или антисептическими растворами.Для профилактики повторного образования камня периодически можно использовать абразивные пасты (не дольше 2-х недель).