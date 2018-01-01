Эксперт развеял главные заблуждения относительно фитнеса
Ошибочные представления о фитнесе приводят к тому, что мы ставим себе недостижимые цели, а потом идем к ним неверными путями.
Миф № 1: лучшее время для тренировки - утро
Это не совсем так. Лучшие часы для тренировки наступают тогда, когда вы к ним готовы. Неважно, что вы предпочитаете - вечернюю тренировку в спортзале или утреннюю пробежку, главное - последовательность. Исследования показали, что существенной разницы в результатах у утренних и вечерних тренировок нет.
Миф № 2: лучшая тренировка для мозга - пазлы, игры и кроссворды
Кроссворды, загадки и ребусы - далеко не единственный способ "прокачать мозг". Физические упражнения одинаково полезны для тела и для ума. Нагрузки, которые заставляют кровь бежать быстрее, предпочтительнее, чем часы, проведенные за решением ребусов. Спорт поднимает настроение, улучшает память и защищает от старческого слабоумия.
Миф № 3: можно пропустить пару недель тренировок - форму не потеряете
А вот и нет. У большинства людей уже после недельного перерыва в тренировках существенно падает мышечный тонус. Так что, добившись результата, расслабляться все равно нельзя.
Миф № 4: марафон или ничего. Бег на длинные дистанции - идеальный способ сделать из себя спортсмена
Неправда. У людей, которые предпочитают короткие дистанции, те же самые показатели здоровья сердца, что и у марафонцев. К тому же легкие нагрузки - бег трусцой или даже ходьба - предпочтительнее для организма. Сердечная мышца, сосудистая система и внутренние органы адаптируются к нагрузкам, и польза от спорта только растет.
Миф № 5: спортивные напитки - лучшее, чем можно восполнить дефицит влаги во время тренировки
К сожалению, это неправда. Спортивные напитки - это не более чем сахар и вода. Вместо энергетиков эксперты рекомендуют пить чистую воду, а потраченные силы восстанавливать при помощи белковой пищи уже после тренировки.
Миф № 6: беговая дорожка лучше парка
Пробежка на свежем воздухе и на беговой дорожке - совсем не одно и то же, даже если вы пробежали одинаковые дистанции. Поскольку бег против ветра и на неровной местности задействует целую группу важных мышц, он требует значительных усилий и сжигает на 10% больше калорий, чем бег на дорожке.
Миф № 7: от усиленных тренировок очень хочется есть
Если после тренировки приходит зверский аппетит, значит, что-то пошло не так. На самом деле физические нагрузки значительно уменьшают чувство голода. Это происходит на гормональном уровне: выработка грелина, гормона голода, снижается, зато гормон насыщения лептин вырабатывается в двойном объеме.
Миф № 8: протеиновые батончики - хорошая замена овсянке
Еще один миф. Протеиновый батончик - обработанная пища, которая требует меньше калорий для переваривания, так что польза уменьшается. Батончики - это перекус, а не замена овсянке или любой другой каше.
Миф № 9: кальций содержится только в молочных продуктах
Миф о том, что в молочных продуктах больше всего кальция, очень старый. Однако существуют продукты - чемпионы по содержанию кальция. Брокколи, кунжут и шпинат легко заменят жирные молочные продукты.
Миф № 10: йога помогает при болях в спине
Йога - это не панацея при болях в спине. Если дискомфорт связан с мышцами, то да, растяжка и некоторые асаны могут быть очень полезными: они укрепят мышечный корсет и боли уйдут. Но если у вас есть проблемы посерьезнее, как, например, грыжи и протрузии, то йога может нанести вред. В этом случае перед началом любых тренировок посоветуйтесь с врачом.
Миф № 11: при беге повреждаются колени и лодыжки
Это ничем не подтвержденное заблуждение. Согласно последним исследованиям, бег не только не наносит вреда, но и защищает от болезней костно-мышечной системы.
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