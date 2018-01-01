Эксперт развеял главные заблуждения относительно фитнеса

11 популярных мифов признаны неправдивыми.Ошибочные представления о фитнесе приводят к тому, что мы ставим себе недостижимые цели, а потом идем к ним неверными путями.Миф № 1: лучшее время для тренировки - утроЭто не совсем так. Лучшие часы для тренировки наступают тогда, когда вы к ним готовы. Неважно, что вы предпочитаете - вечернюю тренировку в спортзале или утреннюю пробежку, главное - последовательность. Исследования показали, что существенной разницы в результатах у утренних и вечерних тренировок нет.Миф № 2: лучшая тренировка для мозга - пазлы, игры и кроссвордыКроссворды, загадки и ребусы - далеко не единственный способ "прокачать мозг". Физические упражнения одинаково полезны для тела и для ума. Нагрузки, которые заставляют кровь бежать быстрее, предпочтительнее, чем часы, проведенные за решением ребусов. Спорт поднимает настроение, улучшает память и защищает от старческого слабоумия.Миф № 3: можно пропустить пару недель тренировок - форму не потеряетеА вот и нет. У большинства людей уже после недельного перерыва в тренировках существенно падает мышечный тонус. Так что, добившись результата, расслабляться все равно нельзя.Миф № 4: марафон или ничего. Бег на длинные дистанции - идеальный способ сделать из себя спортсменаНеправда. У людей, которые предпочитают короткие дистанции, те же самые показатели здоровья сердца, что и у марафонцев. К тому же легкие нагрузки - бег трусцой или даже ходьба - предпочтительнее для организма. Сердечная мышца, сосудистая система и внутренние органы адаптируются к нагрузкам, и польза от спорта только растет.Миф № 5: спортивные напитки - лучшее, чем можно восполнить дефицит влаги во время тренировкиК сожалению, это неправда. Спортивные напитки - это не более чем сахар и вода. Вместо энергетиков эксперты рекомендуют пить чистую воду, а потраченные силы восстанавливать при помощи белковой пищи уже после тренировки.Миф № 6: беговая дорожка лучше паркаПробежка на свежем воздухе и на беговой дорожке - совсем не одно и то же, даже если вы пробежали одинаковые дистанции. Поскольку бег против ветра и на неровной местности задействует целую группу важных мышц, он требует значительных усилий и сжигает на 10% больше калорий, чем бег на дорожке.Миф № 7: от усиленных тренировок очень хочется естьЕсли после тренировки приходит зверский аппетит, значит, что-то пошло не так. На самом деле физические нагрузки значительно уменьшают чувство голода. Это происходит на гормональном уровне: выработка грелина, гормона голода, снижается, зато гормон насыщения лептин вырабатывается в двойном объеме.Миф № 8: протеиновые батончики - хорошая замена овсянкеЕще один миф. Протеиновый батончик - обработанная пища, которая требует меньше калорий для переваривания, так что польза уменьшается. Батончики - это перекус, а не замена овсянке или любой другой каше.Миф № 9: кальций содержится только в молочных продуктахМиф о том, что в молочных продуктах больше всего кальция, очень старый. Однако существуют продукты - чемпионы по содержанию кальция. Брокколи, кунжут и шпинат легко заменят жирные молочные продукты.Миф № 10: йога помогает при болях в спинеЙога - это не панацея при болях в спине. Если дискомфорт связан с мышцами, то да, растяжка и некоторые асаны могут быть очень полезными: они укрепят мышечный корсет и боли уйдут. Но если у вас есть проблемы посерьезнее, как, например, грыжи и протрузии, то йога может нанести вред. В этом случае перед началом любых тренировок посоветуйтесь с врачом.Миф № 11: при беге повреждаются колени и лодыжкиЭто ничем не подтвержденное заблуждение. Согласно последним исследованиям, бег не только не наносит вреда, но и защищает от болезней костно-мышечной системы.