Как правильно лечить ожоги полости рта

Слишком горячий чай или суп могут спровоцировать ожог полости рта - язвочку, которая причиняет немало неудобств и дискомфорта. Эксперты рассказали о том, как решить эту проблему.В полости рта человека содержатся деликатные ткани, которые очень легко обжигаются из-за слишком горячих продуктов питания и напитков. Причиной ожога полости рта может стать кусочек пиццы, поскольку сыр содержит жиры, нагревающиеся до очень высоких температур.Ещё одной причиной таких ожогов часто бывают разного рода напитки и жидкости вроде масел. Большинство подобных ожогов относятся к травмам первой степени, затрагивающим только верхний слой кожи. К сожалению, он является особенно болезненным, кожа часто отекает и краснеет. Ожоги могут повреждать ткани и убивать клетки кожи. Ожогам первой степени требуется приблизительно неделя для заживления.В первую очередь сразу после получения ожога надо прибегнуть к помощи холодной воды. Она предотвратит распространение повреждений на нижние слои кожи. Врачи рекомендуют людям, столкнувшимся с ожогами, воздействовать прохладной водой на эту зону в течение 10 минут. На втором этапе можно воспользоваться такими продуктами, как натуральный йогурт или стакан молока. Они облегчают дискомфорт в полости рта. Вообще употребление достаточного количества жидкостей увлажняет организм и поддерживает процессы заживления. Попробуйте прибегнуть к помощи геля на основе алоэ вера, которым часто и успешно лечат внешние поверхностные ожоги кожи. На помощь может прийти мед, который мягко покрывает место ожога, сохраняя влажность, способствующую увлажнению. Некоторые исследователи связывают мёд с антимикробным воздействием. Очень важно защитить место ожога от проникновения инфекции, для этого необходимо делать полоскания водой с солью. Употребляйте только мягкие по консистенции продукты питания до тех пор, пока полость рта не заживёт, чтобы не нанести новую травму.