Ученые доказали пользу брака для здоровья

Ученые провели исследования и установили, что люди, не имеющие пары, чаще умирали из-за ишемической болезни сердца и инсульта, сообщает портал 360.Специалисты проанализировали 34 крупных исследования с участием более двух миллионов человек, чтобы установить взаимосвязь между браком и здоровьем. Результаты показали, что люди, которые никогда не вступали в брак, были разведены или овдовели, чаще умирали из-за ишемической болезни сердца и инсульта. Развод способствовал росту вероятности развития сердечных заболеваний в среднем на 25%, а инсульта — на 16%."Риск смерти от этих факторов повышается для одиноких людей на сорок два и пятьдесят пять процентов", — отметили ученые.Специалисты объяснили данный феномен тем, что женатые люди обладают более крепкими социальными связями, лучше следят за своим здоровьем, то есть чаще обращаются к докторам и более ответственно подходят к процессу лечения. Психологи тоже подчеркивают, что у супругов, которые живут в благополучном браке, полностью удовлетворена базовая потребность в безопасной привязанности, что, положительно влияет на их психологическое здоровье.