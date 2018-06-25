Грибы на кухне: главные правила приготовления

Грибы занимают важное место в кулинарии. Их запекают, варят, жарят и тушат. Способ обработки во многом зависит от разновидности грибов и того, в каком виде их будут подавать к столу. Блюда из грибов редко кого оставляют равнодушными, но наряду с этим в их адрес часто можно услышать обвинения, что они скользкие, сырые или, того хуже, безвкусные.Связано это прежде всего с тем, что многие не совсем правильно их готовят. Пришло время отказаться от кулинарных стереотипов и пересмотреть свой подход к приготовлению грибов.ХранениеПлотно закрытый контейнер или туго завязанный пакет — не самая подходящая упаковка для хранения грибов. Свежие грибы должны «дышать». В противном случае их текстура станет слизкой и морщинистой, что, естественно, отразится на их вкусе. Поэтому держать их рекомендуется в холодильнике в бумажном пакете, расположенном вертикально. Предотвратить высыхание поможет положенное поверх грибов влажное бумажное полотенце. Грибы не хранят в мокром виде и моют только непосредственно перед приготовлением.СушкаПосле того как грибы были вымыты, их необходимо тщательно обсушить. Делают это либо чистыми кухонными, либо бумажными полотенцами. Если вы располагаете достаточным количеством времени, грибы можно разложить на полотенце и оставить сохнуть естественным образом в течение примерно одного часа.СольТак же как и у стейка, у грибов особые отношения с солью. Во-первых, здесь важно не переборщить. А во-вторых, выбрать правильное время. Как мы знаем, соль вытягивает влагу, которой в грибах более чем достаточно. При добавлении соли в начале приготовления грибы будут тушиться в собственной выделившейся жидкости. Для оптимального результате солят грибы в конце приготовления.ЖарЕще одним гастрономическим преступлением против грибов является недостаточный жар. С этой неприятностью приходится сталкиваться всем, кто неправильно выбрал посуду для приготовление. Грибы лучше всего «дружат» с посудой с толстыми стенками, такой как чугун. Она хорошо раскаляется и держит тепло даже при добавлении в нее продукта. Другая кухонная утварь с задачей не справляется: когда вы кладете на нее грибы, температура резко падает, а ее дальнейшее восстановление просто-напросто нарушает весь процесс приготовлния. Грибы необходимо класть на хорошо раскаленную сковороду и жарить при постоянном помешивании несколько минут, после чего переходить к обычной жарке до достижения золотисто-коричневого цвета. Если грибы будут румяниться слишком быстро, пламя всегда можно убавить или кратковременно снять сковороду с огня, чтобы понизить температуру.ЦветЕсли грибы не переставая мешать, золотисто-коричневую корочку придется ждать очень и очень долго. Для получения правильной текстуры и цвета грибы не нужно постоянно помешивать, конечно, если это только не классический стир-фрай. При приготовлении любых других блюд необходимо набраться терпения и на какое-то время оставить грибы в покое.ЖирПричина навязчивого желания постоянно мешать грибы кроется в убеждении, что грибам не хватает жира. Отчасти оно верно, ведь в какой-то момент его действительно начинает не хватать, но не потому, что вы бросили интенсивно орудовать лопаткой, а из-за их губчатой текстуры. Помочь процессу, не в ущерб цвету и текстуре, можно просто периодически добавляя небольшое количество используемого для жарки жира — растительное масло, сало, сливочное масло — в процессе приготовления.