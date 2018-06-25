Диетологи подсказали, какое масло полезнее

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Диетолог Альбина Комиссарова объяснила, какое масло полезнее для здоровья – кокосовое или льняное.В последнее время стало модным наносить кокосовое масло на волосы, употреблять его в чистом виде и жарить.Однако не все знают, что кокосовое масло на 90% состоит из насыщенных жиров, которые считаются "нездоровыми". К примеру, в сливочном масле этот показатель достигает 60%.Не доказано, что употребление кокосового масла убережет человека от сердечно-сосудистых болезней. Есть этот продукт можно в умеренных дозах, но с пометкой "virgin".Лучше отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, например, оливковое масло. Кокосовое масло превосходно подходит для увлажнения.Основная ошибка о льняном масле – то, что оно обогащено омега-3. Это группа полинасыщенных жирных кислот – ЭПК, ДГК, АЛК и др. Из них ЭПК и ДГК - готовые и активные, они содержатся в продуктах животного происхождения. АЛК содержится в продуктах растительного происхождения и является неактивной формой, предшественником ЭПК и ДГК.Лучшим источником омега-3 есть две порции жирной рыбы в неделю, если вы выбираете добавки, а не льняное масло.