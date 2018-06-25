Перезревшие бананы опасны для здоровья

Несмотря на свое тропическое происхождение банан давно стал одним из самых любимых фруктов жителей нашей страны.Многие не любят бананы с черными точками, другие же наоборот – считают их самыми вкусными и сладкими.Но, можно ли употреблять бананы с черными точками?Мы расскажем, чем опасны перезревшие бананы.Бананы бывают разные – желтые, зеленые, мини-бананы, а также с черными точками и перезревшие.Есть особый сорт бананов, которые имеют на своей шкурке черные точечки – но их к нам не завозят. Если же вы увидели на отечественных рынках подобные бананы, скорее всего – черные точки свидетельствуют о не первой свежести.Бананы, которые только-только попали в супермаркет, имеют желтую шкурку с оттенком зелени. Спустя 2-3 дня, кожура полностью желтеет, спустя неделю – на ней появляются черные пятна. Если плод, во время транспортировки поддавался переохлаждению – черные пятна и полосы появятся намного раньше.От не свежих бананов можно отравиться, особенно летом – когда в треснутой шкурке банана могут разводятся мухи-дрозофилы. В этом и кроется основная опасность. Питаясь вожделенным плодом, муха одновременно производит кладку яиц. Заметить это сразу же невозможно, но если зараженный бананы оставить в полиэтиленовом пакете, то спустя несколько дней можно увидеть множество личинок на плодах.