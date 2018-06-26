Эксперты рассказали, чем грозит нехватка углеводов в питании

Хотя углеводы в последние годы сделали виновниками многочисленных проблем со здоровьем, люди всё-таки нуждаются в этой категории питательных веществ. Эксперты назвали несколько очевидных последствий дефицита углеводов в рационе.Многочисленные диетологи, эксперты в области здорового питания, личные тренеры и врачи призывают людей: ограничьте употребление углеводов. Многие воспринимают этот призыв слишком буквально и практически совсем отказываются от приёма данной категории питательных веществ. Однако человеку для нормального функционирования нужен корректно рассчитанный баланс жиров, углеводов и белков. Рацион, который вообще исключает углеводы, представляет вред для здоровья, о чём свидетельствуют эти признаки углеводного дефицита.К примеру, при данном дефиците человек перестает худеть, хотя это и противоречит традиционной картинке углеводов, как главных факторов лишнего веса. Эти компоненты крайне необходимы для нормального функционирования метаболизма. Если человек получает менее 80 г углеводов ежедневно, но много времени уделяет спорту, то скорость метаболизма резко понижается, и процесс похудения останавливается. Дефицит углеводов также может вызвать ощущение усталости, что связано с изменениями уровня сахара в крови. Флуктуации этого показателя приводят к головным болям, проблемам с концентрацией и постоянному ощущению летаргии. Впрочем, избыток углеводов вызывает практически те же самые симптомы.При нехватке углеводов мы можем столкнуться с настоящими приступами обжорства, особенно связанными со сладостями. Возникают проблемы с пищеварением, поскольку богатые углеводами продукты обычно содержат и много диетических волокон, которые положительно влияют на все пищеварительные процессы. Наконец, при нехватке углеводов в рационе может появиться проблема неприятного запаха изо рта, что связано с производством кетонов - альтернативных источников топлива для печени и мозга. В отсутствии углеводов организм начинает добывать кетоны из жира, а они обладают крайне неприятным запахом.