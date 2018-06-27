Рыбий жир защитит от алкогольного поражения мозга

Согласно результатам нового исследования, которые были опубликованы в PLOS ONE, омега-3 жирные кислоты рыбьего жира могут защитить мозг от алкогольных токсинов.Предыдущие исследования предполагали, что долговременное злоупотребление спиртным приводит к повреждению головного мозга и развитию особого типа деменции.Сотрудники Школы медицины Стритча при Университете Лойолы (Чикаго, Иллинойс) ранее провели мета-анализ, который показал: умеренное («социальное») употребление алкоголя в количестве не более 2 дринков в день для мужчины и 1 дринка в день для женщины может снижать риск деменции и когнитивных нарушений в пожилом возрасте.Эта группа ученых считает, что умеренное количество спиртного «укрепляет» мозговые клетки, делая их более устойчивыми к повреждениям, однако избыток алкоголя перегружает клетки, вызывает нейровоспалительную реакцию и клеточную смерть.Чтобы изучить возможные защитные свойства омега-3 жирных кислот, чикагские ученые совместно со своими коллегами из Кентуккийского университета и Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма США провели исследование, включавшее опыты на культуре клеток крысиного мозга.На протяжении нескольких дней ученые подвергали клеточные культуры воздействию алкоголя в концентрациях, эквивалентных предельной концентрации для водителей в штате. Ученые поясняют, что этот уровень обычно наблюдается в крови у хронических алкоголиков.Затем они сравнивали образцы с другими культурами мозговых клеток, которые подвергали воздействию такой же концентрации алкоголя, только с добавлением омега-3 докозагексаеновой кислоты (DHA) – одного из главных активных компонентов рыбьего жира.Команда пришла к выводу, что при обработке DHA уровень нейровоспаления в клетках снижался на 90%, клетки становились более устойчивыми к токсическому воздействию и гораздо реже погибали.«Рыбий жир имеет большой потенциал в качестве средства, защищающего здоровье мозга у людей, которые хронически злоупотребляют спиртным. В любом случае, он им не навредит», - сказал автор исследования доктор Майкл Коллинз (Michael Collins).Как бы то ни было, но ученые предупреждают, что их результаты следует проверить в более масштабных исследованиях, прежде чем делать окончательные выводы.Они добавляют, что лучший способ для хронических алкоголиков избежать повреждения мозга – это снизить норму потребления алкоголя или отказаться от него вообще.«Мы вовсе не хотим, чтобы люди думали, будто несколько капсул рыбьего жира дают им зеленый свет для того, чтобы и дальше напиваться», - отметил доктор Коллинз.Кстати, не так давно авторитетное издание BMJ сообщало, что умеренные дозы спиртного не приносят пользы нашему сердцу, как считалось ранее. Авторы этого исследования утверждают, что при любой норме спиртного ее дальнейшее снижение будет полезно для сердечно-сосудистой системы и уменьшит риск таких событий, как инфаркт и инсульт.Также в апреле 2014 года ученые из Университета Юты сообщали, что они обнаружили в мозгу крыс область, чувствительную к негативным эффектам алкоголя. Отключение этой области приводит к тому, что грызуны начинают употреблять гораздо больше алкоголя, чем их здоровые сородичи. Это обусловлено тем, что из-за отключения данной зоны крысы не могут «учиться» на плохом опыте употребления спиртного, который сдерживает других животных.