10 продуктов, которые все хранят неправильно

Продукты питания очень важно правильно хранить. И дело здесь не только в экономии, но и в вашем здоровье. Неправильное хранение приводит к потере полезных свойств, а также способствует размножению бактерий, плесени и грибка.Эксперты поделились списком продуктов, которые скорее всего вы по ошибке храните неправильно. Знание этих простых тонкостей позволит избежать новых походов в магазин и лишних денежных трат.Свежие травы и листовые салатыЧтобы свежие травы и листовые салаты сохраняли свои питательные вещества, их нужно хранить в холодильнике. Но чтобы они не пропали, перед отправкой в холодильник их нужно хорошенько промыть под проточной водой и тщательно просушить сухими салфетками. После того, как излишняя влага с продуктов уйдет, можно сложить их в контейнер и отправить на хранение.Листочки трав и салатов время от времени также следует перебирать. Таким образом, можно сохранить их до 2-3 недель. Единственное исключение из правил составляет базилик. Его хранить в холоде нельзя, поскольку так он портится гораздо быстрее.Чеснок и лукЭти два овоща ни в коем случае не стоит хранить в холодильнике. Чеснок и лук относятся к теплолюбивым растениям, а поэтому они быстро портятся в холодильнике. Выделяющийся конденсат и холод активизируют процессы гниения, поэтому овощи могут стать непригодными довольно быстро.Кроме того, лук и чеснок не переносят воздействия прямых солнечных лучей. Чтобы максимально эти два продукта оставались свежими дольше и сохранили максимум полезных веществ, храните их в темном и прохладном помещении.Молоко и йогуртДля многих хозяек стало привычным делом хранить открытую упаковку молока или йогурта на дверце холодильника. Для хранения молока такая температура не подходит. Его можно сохранить только если поставить вглубь холодильника. Что касается йогурта, то в плане температуры этот молочный продукт менее требователен. Температурные условия в пределах 3-4 ?С для него считаются вполне приемлемыми.ОрехиБольшинство из нас считают правильным хранить орехи в миске при комнатной температуре. Но оказывается, что при таком хранении этот полезный продукт гораздо быстрее портится, да еще и приобретает горьковатый привкус. Почему так происходит?Дело в том, что, содержащиеся в орехах масла при комнатной температуре начинают портиться. Именно поэтому со временем они приобретают горьковатый привкус, даже если при этом видимых изменений с продуктом не произошло. Если у вас есть запасы орехов, обязательно переместите их в холодильник. Причем, лучшее место для орехов — самый прохладный отсек холодильника.КартофельЭтот корнеплод не любит прямых солнечных лучей и не может храниться при комнатной температуре. Как правило, на свету клубни этого полезного корнеплода начинают зеленеть и вырабатывают ядовитое вещество соланин. Однако и в холодильнике такой продукт тоже хранить нельзя, поскольку, содержащийся в картофеле крахмал начинает гораздо быстрее расщеплять глюкозу. А это не очень полезно для организма. В идеале для хранения картофеля подойдет темное и прохладное место с температурой не выше 2-4 ?С. И хранить его лучше в бумажных, а не полиэтиленовых пакетах. В пакетах из полиэтилена влага не испаряется, и картофель попросту начинает гнить.АрбузНе зря бабушки и дедушки испокон веков хранили арбузы под кроватью. Оказывается, что эта сочная ягода в более прохладных условиях теряет бета-каротин. Если вы хотите, чтобы польза от сочного арбуза была максимальной, обязательно после покупки отправьте его на хранение в кладовую или любое другое удобное место, где температура не ниже 12?С. Так вы сохраните витаминный состав ягоды и получите максимум пользы.Свежая рыба и мясоСвежее мясо может храниться в холодильнике в течение 2-3 дней. Поэтому, если вы не планируете в ближайшее время готовить из него блюда, лучше отправьте его в морозильную камеру. При длительном хранении в холодильнике говядина, рыба, свинина и баранина могут испортиться и приобрести характерный неприятный запах.Причем замораживать мясо и рыбу лучше порционными кусками. Неоднократная заморозка и разморозка мясных продуктов приведут к изменению их структуры. Таким образом они потеряют значительное количество влаги, станут жесткими и сухими.БаклажаныБаклажаны очень чувствительны к низким температурам, а поэтому не пригодны для хранения в холодильнике. При снижении температуры до 10 ?С этот полезный овощ практически мгновенно начинает терять свои свойства, становится мягким и более рыхлым. Чтобы этого не произошло, храните баклажаны в теплом и сухом месте. При этом выбирайте только те места, где исключено попадание прямых солнечных лучей.СырСыры могут оставаться свежими длительное время, но при условии правильного хранения. Заворачивать этот продукт ни в коем случае нельзя в полиэтиленовую пленку, поскольку так он не сможет дышать. Лучше всего для этих целей подойдет пергаментная бумага. Она пропускает достаточное количество воздуха и при этом не позволяет продукту засохнуть. Но если сыр с резким запахом — держите его подальше от других продуктов. Что касается мягких сортов сыра, то их лучше хранить в собственной жидкости и не длительный период.МаслоПодсолнечное и оливковое масло нельзя хранить в холодильнике. Низкие температуры способствуют замерзанию продуктов, отчего их структура становится более густой и тягучей. Храните такие масла в темном месте, в емкостях из темного стекла. С льняным и кунжутным маслами дело обстоит по-другому. Чтобы они не начали быстро портится, их лучше хранить в холодильнике на дверце.