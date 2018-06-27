Грибы: профилактика отравлений и первая помощь

Блюда из грибов — традиционный продукт питания во многих регионах Украины. На территории страны растут почти 2000 видов шляпочных грибов, 500 из них считаются съедобными. Чаще всего грибы используют в качестве приправы к блюдам или в консервированном виде.Грибы довольно специфический продукт, содержащий значительное количество азотистых веществ, в том числе белков, жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (в частности фосфор). В состав грибов входит клетчатка и хитин, который практически не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считаются «тяжелой» пищей.Употребление грибов не рекомендуется беременным, кормящим и лицам пожилого возраста. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.Следующие рекомендации могут помочь предотвратить отравление грибами:-лучше всего отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, подлежат контролю и продаются в торговой сети;-не стоит покупать грибы на стихийных рынках;-следует внимательно осматривать грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, ножки;-собирайте только хорошо знакомые грибы. При возникновении малейшего сомнения следует сразу выбросить гриб;-не нужно брать слишком молодые или старые грибы — их легко перепутать с ядовитыми;-не рекомендуется собирать грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;-не стоит собирать грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, при этом увеличивается концентрация токсинов;-не нужно пробовать сырые грибы;-дома еще раз следует тщательно проверить грибы: все сомнительные стоит выбросить;-готовить грибы следует в течение первых суток после сбора;-варить грибы нужно не менее 3 раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;-следует хранить блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.Симптомы отравления грибамиПризнаки отравления грибами могут проявиться как через 30 мин после употребления, так и в течение нескольких дней. Основными признаками отравления грибами являются:-тошнота;-рвота;-резкая боль в животе;-диарея;-головокружение;-повышение температуры тела;-снижение пульса;-удушье;-судороги;-отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);-появление галлюцинаций и бреда.При наличии любого из приведенных симптомов следует немедленно вызвать врача!При оказании первой помощи при отравлении грибами следует:-срочно позвонить в «скорую»: общий номер — «103»;-промыть желудок простой водой;-соблюдать постельный режим;-пить много жидкости (вода, подсоленная вода или холодный чай). Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;-принимать сорбенты.Категорически запрещается употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты — это может ускорить всасывание токсинов в организм.Остатки грибов или грибных блюд надо обязательно сохранить, так как их лабораторное исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение.