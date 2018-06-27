Грибы: профилактика отравлений и первая помощь
Грибы довольно специфический продукт, содержащий значительное количество азотистых веществ, в том числе белков, жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (в частности фосфор). В состав грибов входит клетчатка и хитин, который практически не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считаются «тяжелой» пищей.
Употребление грибов не рекомендуется беременным, кормящим и лицам пожилого возраста. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.
Следующие рекомендации могут помочь предотвратить отравление грибами:
-лучше всего отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, подлежат контролю и продаются в торговой сети;
-не стоит покупать грибы на стихийных рынках;
-следует внимательно осматривать грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, ножки;
-собирайте только хорошо знакомые грибы. При возникновении малейшего сомнения следует сразу выбросить гриб;
-не нужно брать слишком молодые или старые грибы — их легко перепутать с ядовитыми;
-не рекомендуется собирать грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;
-не стоит собирать грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, при этом увеличивается концентрация токсинов;
-не нужно пробовать сырые грибы;
-дома еще раз следует тщательно проверить грибы: все сомнительные стоит выбросить;
-готовить грибы следует в течение первых суток после сбора;
-варить грибы нужно не менее 3 раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;
-следует хранить блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
Симптомы отравления грибами
Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 мин после употребления, так и в течение нескольких дней. Основными признаками отравления грибами являются:
-тошнота;
-рвота;
-резкая боль в животе;
-диарея;
-головокружение;
-повышение температуры тела;
-снижение пульса;
-удушье;
-судороги;
-отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
-появление галлюцинаций и бреда.
При наличии любого из приведенных симптомов следует немедленно вызвать врача!
При оказании первой помощи при отравлении грибами следует:
-срочно позвонить в «скорую»: общий номер — «103»;
-промыть желудок простой водой;
-соблюдать постельный режим;
-пить много жидкости (вода, подсоленная вода или холодный чай). Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;
-принимать сорбенты.
Категорически запрещается употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты — это может ускорить всасывание токсинов в организм.
Остатки грибов или грибных блюд надо обязательно сохранить, так как их лабораторное исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий