Этот популярный напиток может содержать вызывающие рак вещества

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Чайные листья могут оказаться источником нескольких видов пестицидов, способных провоцировать развитие рака в человеческом организме. Таким выводом завершилась экспертиза специалистов из телепрограммы ZDF Wiso, выходящей в Германии.О том, что немецкие химики обнаружили в высушенных листьях черного чая опасные в канцерогенном плане химикаты. Эксперты констатировали: хотя компании по производству чая и должны соблюдать нормы по содержанию пестицидов, в чае тем не менее присутствуют некоторые дозы потенциальных канцерогенов.Эти химикаты, по мнению специалистов, способствуют появлению необратимых клеточных мутаций. В чай они могут попадать в местах его производства.«Производители чая могут не соблюдать правил безопасности пищевых производств. К тому же бесконтрольная обработка растений пестицидами в процессе их произрастания загрязняет почву – вещества попадают впоследствии в чайные листья и отравляют организм человека», - высказали по данному поводу эксперты программы ZDF Wiso.Проведенная ими проверка, в частности, выявила в сорте чая Eilles Assam Spezial содержание 10 токсичных веществ, а также антрахинон – химикат с доказанным канцерогенным действием и запрещенный в Евросоюзе. Кстати, предварительные исследования также связывали употребления чая и развитие рака, но они касались пакетированных напитков. Бумажные пакетики и нейлоновые пирамидки, используемые для такого чая, часто содержат токсичные компоненты, - конкретно в них может присутствовать химикат эпихлоргидрин, являющийся пестицидом.