Вредные свойства газированных напитков, о которых многие не знают

Медики указали на факты, которые должны отбить желание пить газировку.Редко, когда кто-то задумывается о том, вредна или полезна газировка, а стоило бы.Ученые проводили не одно исследование, в которых изучали воздействие газированной воды на организм человека, но каждый раз приходили к одному и тому же выводу - такие напитки существенно вредят здоровью и даже сокращают продолжительность жизни.Сладкая газировка содержит около 40% от дневной нормы сахара, а потому часто ее употребление вместе с другими продуктами, в которых содержится сахар, может привести к резким скачкам глюкозы в крови и снижении резистентности к инсулину. Это опасно тем, что риск диабета повышается в несколько раз.Самое ужасное, что газировка не является алкоголем, а потому ее может купить ребенок. Для детского организма, в котором внутренние органы еще не такие крепкие, как у взрослых, газировка - это яд.Вы знали, что газированные напитки способны разъедать накипь в чайнике и пригоревший жир на кухонных поверхностях? Сложно представить, что происходит в желудке человека, который пьет газировку каждый день и не по одному стакану, а сразу по 1-2 литра.Хотя, здесь есть нюанс. Диетологи рекомендуют после плотной трапезы, например, в МакДональдсе, выпивать немного газированной воды, чтобы она помогла расщепить насыщенные жиры и быстрее освободить желудочно-кишечный тракт от канцерогенов.Газировка не утоляет жажду, а наоборот, разжигает ее. Как только вы выпьете пару глотков газированной водицы, вам сразу захочется еще. Поэтому пить ее в жару крайне опасно, ведь и без газировки человек испытывает сильную жажду из-за потери жидкости.К тому же, углекислый газ раздувает желудок и провоцирует вздутие живота, а также повышенное газообразование.Выше перечислено достаточное количество вредных свойств газированных напитков, чтобы навсегда отказаться от них и не гробить свое здоровье.