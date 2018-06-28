Самые богатые белком продукты

Когда вы пытаетесь удовлетворить ваши потребности в белках, нужно знать, какие продукты вам помогут. Существует много продуктов животного происхождения с высоким содержанием белка, поэтому вы захотите увидеть наш список, чтобы приблизиться к полноценным и натуральным источникам белка, особенно, если вы пытаетесь сократить употребление мяса.Среднее дневное значение для потребления белка составляет 50 граммов, но можно использовать онлайн-калькулятор, чтобы получить более конкретную цифру, основанную на вашем возрасте, поле и предполагаемом уровне активности.Вот продукты с наибольшим количеством белка в них.1. Куриная грудка: 30 г белка в 100 г продукта (60% суточной нормы потребления).Куриная грудка возглавляет список, ее мясо, состоящее на 30% из белка, дает вам более половины вашей дневной потребности в белке. Неудивительно, почему это фаворит культуристов, а также тех, кто хочет добавить мышц своему телу.Куриная грудка считается белком высокого качества по сравнению с другими частями от той же курицы, такими как крылышко или бедро, в грудке содержится больше белка и меньше жира. Таким образом, куриная грудка не только поможет вам построить свои мышцы, она поможет вам также потерять жир, поэтому ее можно найти во многих диетических программах в качестве рекомендуемой пищи.Куриная грудка также является хорошим источником минералов, таких как магний и железо, а также витамины B6 и В12. Куриная грудка все же содержит холестерин, поэтому вам нужно следить за ее потреблением, чтобы не превышать ваш холестерин в течение дня.2. Свинина: 27 г белка (54% суточной нормы).Свинина находится на втором месте среди продуктов, богатых белками, конкурируя с куриной грудкой по количеству белка, который она содержит.Свинина часто отстает от курицы и говядины, когда дело доходит до популярных вариантов мяса, но хорошие вырезы свинины предлагают много белка без большого количества жира. Это более жирные версии свинины, такие как бекон и ветчина, приносят ему репутацию жирного мяса. Но так же, как есть более жирные кусочки говядины и курицы, вы можете выбирать свинину и использовать ее в качестве обычного источника белка.Как и с любым мясом, вы должны убедиться, что у вас есть порция овощей к нему, чтобы помочь вашей пищеварительной системе обработать его. Источники животного белка не содержат клетчатки и нуждаются в одновременном употреблении овощей.3. Говядина: 26 г белка (52% суточной нормы).Говядина — очень универсальна и хорошо сочетается с разнообразными приправами и специями, делая его любимым блюдом во многих кухнях.Говядина в целом также является хорошим источником железа, а также витаминов группы B, но она также имеет высокий уровень холестерина, поэтому важно учитывать все факторы, связанные с вашими пищевыми требованиями.Всегда выбирайте органическую говядину, чтобы избежать традиционного говяжьего фарша, содержащего пищевые примеси, продающегося в большинстве магазинов. Используйте постную говядину в широком ассортименте рецептов приготовления.4. Швейцарский сыр: 25 г белка (50% суточной нормы).Швейцарский сыр — это белковая «электростанция», но вы, вероятно, не захотите есть 100 г порции, чтобы удовлетворить половину ваших потребностей в белках. Это было бы слишком много сыра за один присест и вы должны также учитывать другие качества сыра, думая о потребностях вашего организма.Швейцарский сыр и другие сыры также являются хорошим источником кальция, поэтому вы не только помогаете удовлетворить свои потребности в белках, но и получаете достаточное количество кальция, употребляя сыр в пищу. Только одна унция швейцарского сыра дает вам пятую часть кальция, который вам нужен в течение дня.Многие сыры в дополнение к швейцарскому сыру имеют высокий уровень белка. Рассмотрим моцареллу, которая при 22 г белка из тех же 100 г порции не является скудной в белковом составе. Просто имейте в виду содержание жира и холестерина в зависимости от того, какой сыр вы употребляете, и сбалансируйте плюсы и минусы использования его для удовлетворения пищевых потребностей.5. Лосось: 24 г белка (48% от дневной потребности).Лосось часто рассматривается как здоровая пища, которую вы должны есть несколько раз в неделю. Причем он богат не только по содержанию белка, но и по содержанию омега-3. Если вы ищете белок и стараетесь отойти от курицы и говядины, рыба дает отличный выбор. Питайтесь жирной рыбой, чтобы получить больше омега-3.Омега-3, которую вы получаете, можно считать более важной, чем содержащийся в лососе белок, потому что есть несколько способов получить белок и меньше способов удовлетворить ваши потребности в омега-3.Лосось приносит пользу как сердцу, так и мозгу, двум наиболее важным органам, которые у вас есть, и оба этих преимущества приписываются содержащимся в нем омега-3.