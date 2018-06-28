5 признаков, что почки функционируют неправильно

Миллионы людей во всем мире живут с заболеванием почек и даже не подозревают об этом. Есть некоторые характерные признаки этого типа болезни, но пациенты часто думают, что состояние вызвано другой причиной и не обращаются за медицинской помощью вовремя.Еще одна проблема с заболеванием почек заключается в том, что у пациентов начинают появляться более серьезные жалобы, когда болезнь переходит на более тяжелую стадию лечения. Именно по этой причине только 10-20% пациентов с хроническим заболеванием почек знают, что они страдают от такого заболевания.Хотя лучший способ узнать, есть ли у человека заболевание почек, проконсультироваться с врачом и пройти обследование, эксперты советуют следить за некоторыми неприятными симптомами, которые могут показать, что существует очень вероятная проблема с почками.Частая усталость и нехватка энергииЗдоровые почки производят гормон, известный как эритропоэтин, который играет ключевую роль в производстве эритроцитов — эритроциты, которые, несут кислород и питательные вещества для всех органов организма. Когда количество эритропоэтина уменьшается, эритроциты также уменьшаются, и это приводит к более легкой усталости мышц и структур мозга. По этой причине часто пациенты с заболеванием почек жалуются на нехватку энергии для повседневной деятельности.Отек лицаЗадержка жидкости является одним из наиболее заметных симптомов функции почек. Основная деятельность почек — регулировать баланс жидкостей в организме, и когда это не происходит, возникает отек лица и век, а затем состояние распространяется по всему телу. Типичным для отеков является то, что они появляются рано утром после того, как пациент просыпается.Изменения мочеиспусканияЕсли есть желание получить информацию о деятельности почек, то можно обратить внимание на мочу и ее характерные свойства. Например, любое изменение цвета, количества и частоты мочеиспускания может быть признаком некоторой проблемы. В следующих случаях следует как можно скорее обратиться к специалисту:присутствие крови в мочезатруднение мочеиспусканияснижение мочеиспускания и одновременное затемнение мочипробуждение ночью из-за мочеиспускания.неприятный вкус во ртуЕсли почки не могут очистить тело от всех ненужных токсинов, они могут накапливаться в теле — состояние, известное как уремия. Уремия может вызвать жалобы, такие как металлический вкус во рту или неприятное, плохо пахнущее дыхание. Также можно заметить, что еда изменила вкус, особенно мясо.СыпьКогда мочевая кислота и токсины накапливаются в организме из-за нарушения функции почек, то это может привести к возникновению генерализованной сыпи. Применение лекарств для лечения сыпи часто не имеет хорошего эффекта, для этого необходимо преодолеть проблему почек, чтобы устранить данный симптом.АнемияКак упоминалось ранее, нарушение функции почек уменьшает производство эритропоэтина, необходимого для производства эритроцитов. В этом случае развивается анемия. Часто пациенты с анемией жалуются на головокружение и одышку из-за дефицита кислорода в клетках.