Как загорать и не сгорать

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Какому защитному средству от солнца отдать предпочтение? Несмотря на то, что информации на данную тематику написано много, вопрос остается актуальным, так как многие хотят добиться шикарного цвета кожи, не заработав при этом с ней проблем. Можно ли совместить здоровое состояние кожи и загар?Ультрафиолетовыми лучами называют волны энергии с меньшей протяженностью, чем у лучей дневного света. Они делятся на три вида: ультрафиолет А (UVA), В (UVB) и C (UVC). Способностью проходить через атмосферу обладают только первые два вида, под их же воздействием кожный покров приобретает иной оттенок.Воздействие UVA-лучей приводит к запуску механизмов старения кожи и раннему появлению морщинок, так как их действие не вызывает болезненных ощущений и остается незамеченным. К основным средствам поддержания здоровья кожи относят защиту именно от таких лучей. UVB-лучи, в свою очередь, могут оставлять ожоги на кожном покрове.Логичный вывод: если эти волны так опасны, то нужно просто избегать пребывания на солнце. Однако есть одно «но». Под воздействием ультрафиолетовых лучей в коже образуется жизненно важный витамин Д. Нормой нахождения на солнце для выработки необходимого количества этого витамина считается пятнадцать минут. Кроме этого, ультрафиолет задерживает прогрессирование таких кожных болезней, как псориаз или волчанка, а также уменьшает угревую сыпь и устраняет причины ее появления.Чтобы продолжать разговор о безвредном загаре, следует вспомнить, что у всех людей кожный покров сопротивляется ультрафиолету не одинаково. На основании этого специалисты разделили земное население на шесть блоков.1-й блок. К нему относят людей с крайне светлой кожей и волосами. Существует альтернативное название таких людей – альбиносы. Их кожный покров не способен защититься от излучения, из-за чего мгновенно краснеет, но не загорает. Для сохранения здоровья им не рекомендуется проводить время на солнце, а просто находиться под тентом.2-й блок. Люди, имеющие прибалтийские, английские или шотландские корни. Их отличает светло-голубой цвет глаз, светлые локоны и наличие веснушек. Кожа людей данного блока способна загорать, однако совсем немного, чаще всего на ней появляются ожоги. Чтобы избежать печального исхода, рекомендуют пользоваться косметикой с максимальной ступенью защиты. Оттенок проявляется только через четверо суток.3-й блок. Люди с темным цветом волос и глаз, но со светлой кожей, в большинстве это жители Центральной Европы. Кожа таких людей нормально загорает, но при чрезмерном присутствии на солнце могут возникнуть ожоги. Рекомендованное время – утро и интервал после обеда. Первые несколько дней обязательно использование косметики с максимальной ступенью защиты. Оттенок появляется также через четверо суток.4-й блок. Люди со смуглой кожей и карими глазами, т.е. представители Востока. Кожный покров таких людей загорает равномерно, ожоги редки. Первые несколько дней нахождения под солнцем необходимо пользоваться средствами со средней ступенью защиты.5-й блок. Люди с крайне смуглой кожей и темными волосами, в основном это африканцы и индусы. Загар ложится легко, ожогов не бывает. Однако таким людям также необходимо пользоваться средствами защиты, находясь в чрезвычайно жарком климате.6-й блок. К последнему блоку относят афроамериканцев и австралийских аборигенов. Их черная кожа не восприимчива к ожогам, поэтому средства защиты им не нужны. Советуют использовать только увлажняющие косметические вещества.