Диетологи назвали овощи, которые полезнее в приготовленном виде

Многие думают: полезнее свежих овощей нет ничего. На самом деле, это не так.К примеру, помидоры, по словам диетологов, полезнее есть после того, как они основательно прогрелись. В этих овощах после тепловой обработки повышается содержание, ликопина – антиоксидантного вещества, уничтожающего опасные свободные радикалы, которые вызывают появление рака.«После жарки или варки 15 минут в кипящей воде уровень ликопина увеличивается в томатах в полтора раза. А в томатной пасте, для которой помидоры варят минимум 45 минут, ликопина уже в 20 раз больше, чем в свежих плодах», - констатировали ученые.Также в вареном виде становятся полезнее брокколи или цветная капуста. Но варить их нужно не более 5 минут, иначе пользы в этих овощах не останется вообще.Вареная морковь тоже полезней, чем сырая, потому что после высокотемпературной обработки начинают действовать активнее вещества, которые улучшают зрение, отметили медики.«В вареных овощах становится меньше токсинов, с помощью которых растения обороняются от паразитов», - добавили врачи.