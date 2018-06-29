Врачи рассказали, от ношения какой обуви лучше отказаться

Кроме туфлей на высоком каблуке, в список попали кроссовки.В ходе тщательного исследования кроссовки и туфли на высоких каблуках были признаны учёными самой вредной обувью для здоровья человека.Один из соавторов исследования по имени Дэниел Либерман провёл различные эксперименты, пытаясь проверить работу амортизационной системы в наиболее популярных образцах обуви.В ходе исследования стало ясно, что от постоянного ношения кроссовок в основном страдают стопы человека, которые становятся более уязвимыми к получению различных видов травм.В туфлях же структура мышц попросту изменяется, приобретая неестественную форму, из-за чего в будущем частое ношение такой обуви может привести к печальным последствиям в плане здоровья ног из-за сильной деформации стоп.Исследователи отметили, что в кроссовках мышцы ног наоборот лишаются возможности интенсивно работать из-за слишком мягкой подошвы.По заверениям экспертов, ходьба босиком позволяет задействовать все группы мышцы на ступнях ног, что позитивно сказывается на их здоровье.