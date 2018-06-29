Пережить отпуск и не потолстеть: диетолог поделилась советами

Главная рекомендация: отдых должен быть активным.Украинский диетолог Светлана Фус рассказала о том, как правильно построить свое питание в летнюю пору, чтобы избежать набора лишнего веса и проблем со здоровьем.Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Во время отпуска мы меняем не только ритм жизни, но и привычки в еде. Часто мы не отказываем себе в очередной порции мороженного, холодного пива или сосок на гриле – в конце концов, "я в отпуске", - пишет Светлана.Но диетолог убеждает, что так думать и делать неправильно. Для того, чтобы избежать многих проблем она советует пить много воды. "Во время летней жары наше тело требует больше воды, поэтому помните о том, что ее надо пить. Но не в виде сладких газированных напитков, пакетированных соков или холодного чая с бутылок… Лучшим выбором будет средне-минерализованная вода, которая не только утолит вашу жажду, но и добавит минералы, которые в жару мы теряем с потом", - рассказала эксперт.К тому же, Светлана советует избегать калорийных закусок по типу чипсов или разных сладостей. Лучше заменить их на овощи, которые добавят витамины и минералы, способные защитить от вредного влияния солнечных лучей. А если нет времени на приготовление еды, можно выбрать здоровую пищу из фаст-фудов. Например, роллы с овощами, сэндвичи или просто овощной салат с сыром и хлебом.Также диетолог добавила, что следует придерживаться режима приема пищи, даже если на отдыхе вы привыкли просыпаться позже, чем обычно. Ко всему прочему, эксперт посоветовала придерживаться активного образа жизни. "Отдых – это возможность больше ходить пешком, больше двигаться. А значит, и использовать больше энергии", - сказала Светлана.