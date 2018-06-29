Составлен рейтинг самых полезных огородных овощей

Сезон свежих овощей в самом разгаре и нужно успеть обогатить свой рацион летними суперфудами.Овощи - прекрасные источники веществ, оказывающих колоссальную пользу здоровью. Поэтому диетологи рекомендуют включать их в свой рацион каждый день и желательно - есть в свежем виде, ведь так они сохраняют максимум питательной ценности и витаминов.Дачники уже собирают урожаи на своих участках и если вы относитесь к их числу, то вам крупно повезло. Если же собственного огорода у вас нет, то старайтесь выделять из бюджета деньги на покупку свежих сезонных овощей и зелени, а экономить лучше на булках, фаст-фуде, колбасе и других вредных для здоровья продуктах.Диетологи составили рейтинг самых полезных огородных овощей:1. Зеленый лук - содержит много витамина С, а потому способен укрепить иммунитет. К тому же, он полезен для репродуктивной системы, так что тем, кто планирует беременность, следует почаще есть зеленый лучок. А еще, по словам ученых, этот продукт способствует подтяжке кожи, поэтому худеющим они советуют есть его, дабы не допустить обвисания живота.2. Ревень - улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ, потому врачи рекомендуют есть его при запорах и если нужно избавиться от лишнего веса.3. Редиска - содержит Омега-3 жирные кислоты, которые очищают и в целом заботятся о здоровье кровеносных сосудов. Кстати, редис эффективно выводит лишнюю жидкость из организма.4. Щавель - это природное общеукрепляющее средство, повышающее тонус организма. Плюс ко всему, щавель обогащает кровь кальцием и витаминами группы В, что полезно для костей и зубов, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также мозга.5. Помидоры - источник антиоксидантов, оказывающего на организм омолаживающее воздействие, и ликопина, защищающего кожу от вредного ультрафиолетового излучения.Старайтесь есть вышеперечисленные овощи и зелень ежедневно, с их помощью ваше здоровье значительно улучшится.