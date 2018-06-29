Еда, которую категорически нельзя есть после 30 лет

Любой хочет жить долго. Поэтому чем старше мы становимся, тем сложнее обстоят дела с нашим меню. И критическим возрастом здесь выступает тридцатилетие. Даже если мы чувствуем себя физически точно так же, как чувствовали подростками. Организму все тяжелее поддерживать нужный вес, перерабатывать вредные вещества и контролировать уровень сахара в крови. И чтобы как можно дольше сохранить возможность наслаждаться жизнью, именно на рубеже 30 лет стоит исключить из рациона некоторые продукты, с которыми среднестатистический организм уже не в состоянии справляться.Ароматизированные йогуртыДаже если в вашем арсенале есть крем от морщин, он не изменит того факта, что после 30 ваша кожа начала стремительно стареть. В этом возрасте производство коллагена замедляется, а белок эластин разрушается. А именно они делали вашу кожу упругой и гладкой. Все это вызывает появление морщин. Этот процесс нельзя остановить, но можно замедлить, если есть меньше сахара. Понятно, что все очевидно сладкое вы уже попытались исключить из рациона. Но многие источники сахаров успешно скрыты под видом здоровых продуктов. Именно таковы йогурты с добавками. В них часто больше сахара на одну порцию, чем в плитке темного шоколада. Задумайтесь над этим.Сладкая газировкаВ возрасте вокруг 30 лет люди часто задумываются о потомстве. А ученые доказали, что одним из опаснейших с точки зрения возникновения бесплодия продуктов является именно сладкая газировка и заводские лимонады. В них содержится много потенциально вызывающих рак красителей, а также ударная доза сахара. Так что исключите эти напитки прежде, чем поймете, что что-то в процессе планирования семьи пошло не так.Пиво и коктейлиВ процессе старения наш организм все хуже метаболизирует алкоголь, а с привычками становится все труднее расстаться именно в физиологическом плане. Возможно, вы заметили разницу в качестве алкогольного опьянения – в 30 лет оно совсем не такое, каким было в 20. Что касается конкретно пива и коктейлей – из всех видов алкоголя они наиболее сильно обезвоживают ваш организм, а это прямой путь к морщинистой коже еще до того, как вам исполнится сорок.Белый хлебЕсли ваш сегодняшний плановый кусок хлеба не изготовлен из цельного зерна, знайте – вы что-то делаете неправильно. Рафинированные углеводы, которые содержатся в хлебе из белой муки, очень быстро превращаются в сахар, о котором уже столько сказано в теме про коллаген и старение кожи. К тому же хлеб, если он не цельнозерновой, может стать причиной ожирения, с которым гораздо труднее бороться в зрелом возрасте. Каждый набранный после 30 килограмм ляжет тяжелым грузом на ваше сердце. В прямом смысле этого слова.Вегетарианские бургерыОдно из главных потрясений тридцатилетних – появление седых волос. А этот процесс ученые связывают с недостатком в организме витамина В12 – питательного вещества, которого много в говядине. В говядине, которую вы не едите, если вам нравятся вегетарианские бургеры. Так что еще раз подумайте о своей вегетарианской диете и подготовьтесь к импозантной седине или ее ежемесячному закрашиванию.Заменители сахараЕсли вы заметили, как без видимых причин прибавляете в весе с тех пор, как вам исполнилось 30, дело может быть в том, что ваша печень не функционирует должным образом. Для того, чтобы как-то улучшить ситуацию, пора начать избегать токсинов, которые в изобилии содержатся в искусственных подсластителях. По сути, все продукты «без сахара» их содержат. И если уж говорить на чистоту, то они гораздо вреднее самого сладкого пирожного, поскольку отравляют организм.Продукты с пестицидамиДостижение 30 лет означает, что вы уже 3 десятилетия нагружаете организм токсинами. Именно сейчас это начнет влиять на метаболизм и гормональный фон. Верный способ заполучить новую долю токсинов – потреблять овощи и фрукты, выращенные заведомо неправильно, то есть с помощью химии. Это касается практически всех несезонных продуктов. Так что для собственного же блага покупайте овощи с пометкой «органические».МаргаринЭто продукт все еще используют в выпечке, хотя уже и не едят тоннами вместо масла как в былые времена. Между тем маргарин производится с использованием гидрированных масел, то есть транс-жиров. А именно этот тип жиров связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, он сильно ускоряет процесс старения кожи и делает ее более уязвимой для УФ-лучей.Соленые продуктыМешки под глазами после сна – обычное явление после 30. Чтобы хоть как-то сгладить этот эффект нарушения обмена веществ в организме, в том числе обезвоживания, нужно срочно перестать есть излишне соленые продукты. К таким продуктам, например, относится соевый соус, в котором содержится колоссальное количество натрия на грамм. Это заставляет вас пить много воды, которая плохо выводится из организма при избытке солей.