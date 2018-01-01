Диетологи назвали самую простую диету

Вам не придется считать калории, рассчитывать соотношение белков, жиров и углеводов.Датский диетолог и директор биотехнологической компании Сьюзи Венгель создала диету, которая оказалась настолько популярной и эффективной, что впоследствии ее план питания назвали самой простой диетой в мире. А весь принцип данной диеты был изложен на страницах книги «The Scandi Sense Diet».Давайте рассмотрим, чем эта диета лучше всех остальных и почему врачи считают ее невероятно простой и легкой.Что это за диета и почему она «самая простая»?Простая, потому что вам не придется считать калории, рассчитывать соотношение белков, жиров и углеводов и отмерять порции по каким-то сложным системам.Основное правило — каждый прием пищи должен состоять из 4 порций продуктов (размером с кулак): 1 порция белка + 1 порция углеводов + 2 порции овощей + 1 ст. л. жиров.То есть не нужно считать калории или взвешивать порции, что может быть затруднительным, если вы много работаете или находитесь в пути.Поначалу Сьюзи разрабатывала диету для себя. Вот что она рассказывает:«Когда ваша диета неправильная, вы тоже можете терять вес, но при этом чувствуете себя плохо: ухудшается цвет кожи, состояние волос, болит голова.После рождения второго ребенка я набрала вес, который никак не могла сбросить. Я весила почти 100 кг и использовала десятки диет, чтобы похудеть. Проблема была еще в том, что я трижды теряла по 20–25 кг, но через пару месяцев снова набирала вес, причем еще больший.Я поняла, что строгие ограничения провоцируют переедание, и составила собственный план питания. За 10 месяцев диеты я потеряла почти 40 кг. Сейчас я вешу 60 кг. Мой вес стабилен уже в течение 6 лет».«Слева — до, я вешу 98 кг. Справа — то, как я выгляжу сейчас, 61 кг».По оценкам диетолога, человек на скандинавской диете может потерять в среднем от 0,5 до 1,5 кг в неделю.И хорошая новость: вы все еще можете выпить бокал красного вина, съесть тарелку спагетти, а также готовить на масле. Женщины на скандинавской диете в среднем съедают 1 500 ккал, мужчины — 2 000 ккал (при этом вам не нужно их подсчитывать).Как выглядит диета?Искать, как выглядят подходящие блюда и как их готовить, тоже долго не придется. В инстаграме по хештегу #sensekost вы найдете 45 000 фотографий с рецептами вкусных и, конечно, полезных блюд.Ниже представлены примеры меню на завтрак, обед и ужин.ЗавтракОвощи (2 порции): несколько помидоров черри и горох.Белок (1 порция): 2 яйца.Углеводы (1 порция): 1 ломтик хлеба.Жиры (1 ст. л.): сливочное масло (намазано на хлеб).1 кружка кофе с молоком.ОбедОвощи (2 порции): морковь, огурец, перец, помидор, грибы.Белок (1 порция): паштет, яйцо, кусок бекона.Углеводы (1 порция): хлеб.Жиры (1 ст. л.): сыр.УжинОвощи (2 порции): морковь, пастернак, спаржа.Белок (1 порция): котлета.Углеводы (1 порция): бокал вина.Жиры (1 ст. л.): беарнский соус, немного масла, в котором обжарены овощи.