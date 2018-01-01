Мигрень у мужчин связана с эстрогенами

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Голландские ученые из Leiden University Medical Centre обнаружили, что у мужчин, страдающих мигренями, повышен уровень женских половых гормонов эстрогенов в крови.В исследовании приняли участие 17 мужчин в возрасте 47 лет, страдающих от приступов мигрени в среднем три раза в месяц. Никто из них не принимал лекарства, которые бы влияли на гормональный уровень. Результаты их обследования ученые сравнивали с данными 22 здоровых мужчин, не болевших мигренями. Все участники проекта имели нормальный индекс массы тела, соответствующий возрасту.На протяжении дня ученые брали у испытуемых кровь каждые три часа и измеряли уровни эстрадиола (эстроген) и тестостерона. У пациентов с мигренью кровь брали до тех пор, пока у них не случался приступ.Оказалось, что пациенты с мигренью в период, когда у них не было приступа, имели повышенный уровень эстрогена в крови — 97 пмоль/л. Для сравнения: у здоровых мужчин этот показатель составлял 69 пмоль/л. Уровень тестостерона в крови у представителей обеих групп был одинаковым, но при этом соотношение тестостерон/эстроген оказалось у людей с мигренями по сравнению со здоровыми мужчинами пониженным: 3,9 против 5,0.За 24 часа до начала приступа уровень тестостерона у мужчин возрастал, при этом у них развивались предвестники мигрени (продром): усталость, ригидность мышц (повышение их тонуса), острое чувство голода.Мужчины с мигренью также чаще сообщали о характерных симптомах относительного дефицита тестостерона: изменениях настроения, дефицита энергии, нарушении потенции и др. В общей сложности, на данные проявления нехватки мужских гормонов жаловались 61% мужчин, страдавших мигренями, по сравнению с 27% здоровых представителей сильного пола.Известно, что уровень эстрогена влияет на течение мигрени у женщин. Теперь понятно, что он определяет и то, как развивается мигрень у мужчин. Возможно, это приведет к созданию принципиально новых лекарств этого расстройства нервной системы.