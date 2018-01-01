5 гормонов, которые влияют на вес
Эксперты привели список из 5 гормонов, которые могут влиять на увеличение массы тела.
Гормоны щитовидной железы
Щитовидная железа, которая расположена в области шеи, продуцирует кальцитонин, трийодтиронин и тироксин. Эти гормоны участвуют в регуляции сна, метаболических процессов, влияют на сердечный ритм и работу центральной нервной системы. Если щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество этих гормонов, может увеличиваться масса тела.
Для нормализации уровня гормонов щитовидной железы соблюдайте следующие рекомендации:
-ешьте термически обработанную пищу;
-откажитесь от сырых овощей;
-употребляйте йодированную соль;
-потребляйте достаточное количество витамина D;
-включите в рацион продукты, богатые цинком.
Инсулин
Это гормон поджелудочной железы, который помогает транспортировать глюкозу в клетки нашего организма, где она используется в качестве основного источника энергии или служит субстратом для синтеза жиров. Это позволяет поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Употребление рафинированных продуктов, быстрых завтраков, сладких напитков и алкоголя может привести к инсулиновой резистентности, которая является фактором риска развития сахарного диабета 2 типа и ожирения.
Соблюдайте следующие рекомендации:
-употребляйте овощи и фрукты;
-пейте больше жидкости;
-откажитесь от алкоголя;
-откажитесь от сладких газированных напитков;
-ешьте продукты, богатые омега-3 жирными кислотами (орехи, оливковое масло).
Грелин
Его называют "гормоном голода", и он несёт ответственность за стимуляцию аппетита и распределение энергии. Этот гормон продуцируется преимущественно в желудке, однако он также в небольших количествах вырабатывается в головном мозге, поджелудочной железе и тонкой кишке. Высокий уровень грелина может привести к набору веса. Люди, страдающие ожирением, особенно чувствительны к действию данного гормона.
Для нормализации уровня грелина следуйте следующим рекомендациям:
-занимайтесь физическими нагрузками;
-ешьте небольшими порциями каждые 2-3 часа;
-ешьте свежие фрукты и овощи;
-выпивайте стакан воды за 20 минут до приёма пищи;
-ешьте продукты, богатые белком.
Кортизол
Этот гормон продуцируется надпочечными железами. Он синтезируется преимущественно во время стресса, злости или депрессии. Этот гормон несёт ответственность за регуляцию и мобилизацию энергии. Он обладает липолитическим эффектом (способствует расщеплению жировых клеток). Пассивный образ жизни и неправильное питание могут привести к дисбалансу уровня кортизола в крови и, как следствие, набору веса.
Для нормализации уровня кортизола придерживайтесь следующих правил:
-спите достаточное количество часов;
-расслабляйтесь, проводите больше времени с семьёй или друзьями;
-откажитесь от жареной пищи;
-откажитесь от алкоголя;
-практикуйте разнообразные техники медитации.
Эстроген
Этот гормон синтезируется в яичниках. Повышенный уровень эстрогена сопровождается увеличением инсулиновой резистентности, что приводит к набору веса.
Женщины, вступающие в менопаузу, довольно часто набирают вес как раз из-за дисбаланса половых гормонов.
Чтобы нормализовать уровень эстрогенов, необходимо:
-отказаться от употребления алкоголя;
-регулярно заниматься спортом;
-исключить рафинированные жиры из рациона;
-употреблять свежие овощи и фрукты;
-включить в рацион цельнозерновые продукты.
Теперь вы знаете, что ваши повседневные привычки и характер питания влияют на уровень гормонов, которые могут способствовать набору веса. Если вы обратили внимание на то, что ваша масса тела растёт несмотря на здоровый образ жизни, запишитесь на консультацию к врачу.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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