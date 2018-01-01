5 гормонов, которые влияют на вес

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Снижение веса - это крайне непростая задача. Если человек питается правильно, а его масса тела продолжает расти, ему необходима консультация доктора. Провоцировать набор веса могут следующие факторы: наследственная предрасположенность, стресс, образ жизни, пожилой возраст, гормональный дисбаланс.Эксперты привели список из 5 гормонов, которые могут влиять на увеличение массы тела.Гормоны щитовидной железыЩитовидная железа, которая расположена в области шеи, продуцирует кальцитонин, трийодтиронин и тироксин. Эти гормоны участвуют в регуляции сна, метаболических процессов, влияют на сердечный ритм и работу центральной нервной системы. Если щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество этих гормонов, может увеличиваться масса тела.Для нормализации уровня гормонов щитовидной железы соблюдайте следующие рекомендации:-ешьте термически обработанную пищу;-откажитесь от сырых овощей;-употребляйте йодированную соль;-потребляйте достаточное количество витамина D;-включите в рацион продукты, богатые цинком.ИнсулинЭто гормон поджелудочной железы, который помогает транспортировать глюкозу в клетки нашего организма, где она используется в качестве основного источника энергии или служит субстратом для синтеза жиров. Это позволяет поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Употребление рафинированных продуктов, быстрых завтраков, сладких напитков и алкоголя может привести к инсулиновой резистентности, которая является фактором риска развития сахарного диабета 2 типа и ожирения.Соблюдайте следующие рекомендации:-употребляйте овощи и фрукты;-пейте больше жидкости;-откажитесь от алкоголя;-откажитесь от сладких газированных напитков;-ешьте продукты, богатые омега-3 жирными кислотами (орехи, оливковое масло).ГрелинЕго называют "гормоном голода", и он несёт ответственность за стимуляцию аппетита и распределение энергии. Этот гормон продуцируется преимущественно в желудке, однако он также в небольших количествах вырабатывается в головном мозге, поджелудочной железе и тонкой кишке. Высокий уровень грелина может привести к набору веса. Люди, страдающие ожирением, особенно чувствительны к действию данного гормона.Для нормализации уровня грелина следуйте следующим рекомендациям:-занимайтесь физическими нагрузками;-ешьте небольшими порциями каждые 2-3 часа;-ешьте свежие фрукты и овощи;-выпивайте стакан воды за 20 минут до приёма пищи;-ешьте продукты, богатые белком.КортизолЭтот гормон продуцируется надпочечными железами. Он синтезируется преимущественно во время стресса, злости или депрессии. Этот гормон несёт ответственность за регуляцию и мобилизацию энергии. Он обладает липолитическим эффектом (способствует расщеплению жировых клеток). Пассивный образ жизни и неправильное питание могут привести к дисбалансу уровня кортизола в крови и, как следствие, набору веса.Для нормализации уровня кортизола придерживайтесь следующих правил:-спите достаточное количество часов;-расслабляйтесь, проводите больше времени с семьёй или друзьями;-откажитесь от жареной пищи;-откажитесь от алкоголя;-практикуйте разнообразные техники медитации.ЭстрогенЭтот гормон синтезируется в яичниках. Повышенный уровень эстрогена сопровождается увеличением инсулиновой резистентности, что приводит к набору веса.Женщины, вступающие в менопаузу, довольно часто набирают вес как раз из-за дисбаланса половых гормонов.Чтобы нормализовать уровень эстрогенов, необходимо:-отказаться от употребления алкоголя;-регулярно заниматься спортом;-исключить рафинированные жиры из рациона;-употреблять свежие овощи и фрукты;-включить в рацион цельнозерновые продукты.Теперь вы знаете, что ваши повседневные привычки и характер питания влияют на уровень гормонов, которые могут способствовать набору веса. Если вы обратили внимание на то, что ваша масса тела растёт несмотря на здоровый образ жизни, запишитесь на консультацию к врачу.