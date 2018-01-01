7 ранних признаков рака предстательной железы, о которых нужно знать

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Рак простаты является наиболее распространенным типом онкологии у мужчин. Патологические изменения наблюдаются в предстательной железе. Пока карцинома ограничена только простатой, она не причиняет большого вреда.Но если опухоль становится агрессивной и продолжает расти, то она распространяется, создавая серьезные проблемы для здоровья человека.Можно ли распознать рак предстательной железы на ранней стадии? Нижеперечисленные симптомы не обязательно свидетельствуют о наличии онкологии, но вполне могут быть вызваны растущей опухолью.Ранние признаки рака простаты1. Частая потребность опорожнять мочевой пузырь, особенно в ночное время.2. Боль и жжение при мочеиспускании и/или эякуляции.3. Слабая или прерывистая струя мочи.4. Чувство дискомфорта или боль при начале либо задержке мочеиспускания.5. Недержание мочи, особенно ночью, а также при смехе, чихании и кашле.6. Другие проблемы с мочеиспусканием.7. Наличие крови в моче или сперме.Эти признаки могут также указывать на инфекцию мочевых путей или увеличенную простату вследствие доброкачественных патологических процессов. Если вы обнаружили у себя любой из этих симптомов, то обязательно запишитесь на прием к врачу и сделайте тест на рак предстательной железы.Более поздние признакиПо мере развития патологического процесса рак простаты проявляется более серьезными симптомами. Вот наиболее распространенные среди них.1. Внезапная потеря веса, плохой аппетит, тошнота и рвота.2. Постоянная тупая боль или скованность в области таза, бедер и нижней части спины.3. Отеки ног, мышечная слабость, затруднение передвижения.Профилактические мерыМедицинские светила до сих пор пытаются найти точные причины возникновения рака предстательной железы. Большинство врачей сходятся на том, что чаще всего он развивается у мужчин с избыточным весом и отягченной семейной наследственностью.Вот некоторые рекомендации, которые могут помочь в профилактике рака простаты: здоровая диета, богатая витаминами и минералами, и регулярные занятия спортом. Кроме того, мужчинам надо избегать вредных привычек и контролировать свой вес.Лучший способ диагностировать рак простаты на ранних стадиях - регулярные медосмотры. Эта болезнь очень коварна и почти никак не проявляется, пока опухоль не начнет активно расти, сдавливая соседние анатомические образования.