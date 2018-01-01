Печенье, которое защищает от рака

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Ученые предложили рецепт печенья, употребление которого, по их словам, повышает защищенность организма от появления онкологических заболеваний.Если взять обычное печенье, то окажется, что в нем слишком много совсем неподходящих для укрепления здоровья и даже откровенно вредных ингредиентов - сахара, кондитерского жира, консервантов. Такая выпечка если и будет чем-то помогать, то скорее лишние килограммы.Сотрудники Тимирязевской академии разработали смесь, которую можно использовать для выпечки гораздо более полезного печенья – этот состав содержит льняную муку, пшеничную муку, сухофрукты и воду.Ученые создали такую основу для выпечки в процессе поиска новых способов применения продуктов из льна. По их словам, льняная мука эффективно снижает содержание холестерина в крови, выводит из организма токсины, помогает нормализовать вес. В частности, в продуктах из льна присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые укрепляют стенки сосудов и минимизируют риски тромбов.«Мука из семян льна содержит группу фенольных соединений растительного происхождения – антиоксидантов лигнанов, обладающих антиканцерогенными свойствами. Кроме того, она богата полезными микроэлементами – магнием и калием, улучшающими работу сердца», - добавили специалисты.