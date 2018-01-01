Назван способ пить кофе, который продлевает жизнь
Употребление черного кофе без добавок и сахара активирует клеточный процесс, улучшающий состояние сосудов. Тем самым кофе защищает от повреждений сердце, причем, оказывает подобный эффект даже при диабете, ожирении и изменениях, связанных с возрастом.
Кроме того, употребление кофе коррелирует с повышением защиты от других опасных патологий.
«Риск развития онкологических заболеваний снижается на 20%, риск развития диабета второго типа - на 30%. Работа сердца при употреблении кофе улучшается на 5%», - констатировали немецкие специалисты.
Ученые отметили, что для проявления целебного эффекта нужно выпивать от двух до четырех чашек кофе.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил penal в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий