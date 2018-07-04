Названа еще одна причина "зверского" аппетита

Ученые пришли к неожиданному выводу.Ученые из Университета Южной Каролины (США) доказали, что при нехватке сна могут появиться обжорство и иные зависимости.По их утверждению, если человек недополучает отдых ночью, то это самым негативным образом отражается на его здоровье.В результате эксперимента ученые выяснили, что при недостаточном сне снижаются концентрация и внимание, процессы старения ускоряются, а депрессия, хронические заболевания и воспалительные процессы развиваются.По словам исследователей, те, кто не высыпается, чаще страдают от таких нездоровых зависимостей, как обжорство, игромания и даже наркомания. Причиной является тот факт, что недостаток сна лишает человека самоконтроля.Как выяснилось, самоконтроль и сон находятся в прямой зависимости. То есть нормальный и продолжительный сон – не менее 7-8 часов укрепляет силу воли человека. Сон оказывает положительное влияние на уровень энергии, сохраняя его весь день. Чем этот уровень выше, тем у человека будет больше сил не поддаваться всяким соблазнам, включая сладости, из-за которых набирается лишний вес. Если у человека развит самоконтроль, то он не станет искать каких-то легких путей и сомнительных удовольствий, напомнили ученые.