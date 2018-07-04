Ученые назвали необычную причину мужской мигрени

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Новые знания помогут создать более эффективные препараты от неврологического заболевания.Мигрени — это интенсивные, изнурительные головные боли. Мигрени могут начинаться в детстве или могут не появляться до взросления. Как правило, женщины чаще, чем мужчины, страдают мигренью. Семейная история является одним из наиболее распространенных факторов риска возникновения мигрени.Специалисты из Голландии выяснили, что представителей сильного пола, которые сталкиваются с данным неврологическим заболеванием, объединяет один общий биологический феномен.Результаты исследований голландских ученых раскрыли неожиданную причину появления мигрени у мужчин. Ученые медицинского центра при Лейденском университете установили, что причиной частых мигреней является повышение уровня женского гормона – эстрогена. До этого времени данную биологическую особенность связывали только с неврологическими недугами у женщин.Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 17 мужчин с диагнозом «мигрень». Эксперты удивились, когда узнали, что у испытуемых повысился уровень эстрогена в крови. Никто из участников эксперимента гормоны не принимал. Результаты исследования показали, что женский гормон у мужчин повышается при головной боли.Данное открытие голландцев может кардинально изменить ранее сформировавшееся научное мнение о природе мигрени. Новые знания помогут создать более эффективные препараты от неврологического заболевания.