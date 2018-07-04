Диетологи назвали самые низкокалорийные фрукты и ягоды

Их не так мало, и лидируют в списке цитрусовыеС приближением лета рыночные прилавки пестрят изобилием самых разнообразных фруктов. Знаете ли вы, какие из них наиболее безопасны для вашей талии?ПерсикКалорийность: 40 ккал на 100 гПерсик является низкокалорийным диетическим продуктом, при этом очень сочным и вкусным, что еще больше увеличивает его привлекательность для желающих похудеть. Нектарины, брюньоны (гибрид персика и сливы), желтые, белые и виноградные персики – все эти фрукты, принадлежащие к одному семейству розоцветных, богаты необходимыми минеральными веществами и микроэлементами (селеном, калием и фосфором), нехватку которых в своем рационе питания так часто испытывает современный человек. Персики – натуральный источник витамина С и В9 (фолиевой кислоты), часто дополнительно принимаемых в виде таблеток. Кроме того, эти фрукты отлично стимулируют деятельность желудочно-кишечного тракта.Что можно приготовить из персиков?Чтобы ваш десерт содержал минимум калорий, вы можете их просто нарезать и добавить во фруктовый салат или в баночку с обезжиренным йогуртом. Из персиков можно сделать сорбет, испечь фруктовый пирог или украсить ими торт. В выпечку постарайтесь положить поменьше сахара, или совсем откажитесь от него, заменив сахар сахарозаменителем.МалинаКалорийность: 38 ккал на 100 гНежные и легко мнущиеся ягоды малины, красные, розовые, белые или желтые сорта, богаты витаминами А и С и минеральными веществами (особенно калием и магнием). Малина, как и многие другие ягоды, способствует улучшению кровообращения и полезна при венозной недостаточности, приводящей к ощущению тяжести в ногах. Однако у людей с проблемами пищеварения и чувствительным желудком малина может вызвать различные желудочные проблемы.Если малину сразу же не съесть или не заморозить, она может храниться в холодильнике не более одного или двух дней.Что можно сделать из малины?Малина вкусна как и сама по себе, так и в виде муссов, в молочных коктейлях или в различных фруктовых коктейлях-пюре. Вы можете добавить эти ароматные ягоды в йогурт или творог или даже приготовить малиновый тирамису. Старайтесь заменять сахар на низкокалорийный подсластитель или вообще убирайте его из рецепта.КлубникаКалорийность: 35 ккал на 100 гВопреки распространенному мнению, в клубнике содержится совсем немного калорий. Кроме того, эта ягода обладает мочегонным эффектом и способствует выведению токсинов из организма, что особенно актуально весной. Имейте в виду, что у некоторых людей клубника вызывает аллергическую реакцию.Что приготовить из клубники?Вкус свежих ягод клубники станет восхитительным дополнением к творогу, йогурту или рикотте (традиционному итальянскому молочному продукту из сыворотки). В различных фруктовых салатах клубника хорошо сочетается с листьями базилика.Красная смородинаКалорийность: 33 ккал на 100 гКрасная смородина – одна из самых низкокалорийных ягод. Кроме того, как и клубника, и другие красные ягоды, она улучшает кровообращение и станет отличным союзником в борьбе с симптомами "тяжести" в ногах. Богатая антиоксидантами, красная смородина замедляет старение клеток. Как мы видим, совершенно невозможно не обратить внимание на такую полезную ягоду.В каком виде лучше всего употреблять красную смородину?Ее можно есть как саму по себе, так и во фруктовом салате, с обезжиренным творогом или даже в качестве приправы к мясу. Из красной смородины можно приготовить различные освежающие напитки. Тем же, кто не слишком заботиться о своей талии, можно порекомендовать нежное смородиновое желе.ГуаваКалорийность: 33 ккал на 100 гПомимо низкой калорийности, этот экзотический фрукт содержит почти в пять раз больше витамина С, чем в апельсине, и довольно много кальция. Мякоть белой или розовой гуавы содержит большое количество белка, как правило, хорошо переносимого кишечником.С чем можно есть гуаву?Гуаву можно есть как нарезав на ломтики, так и добавляя в фруктовые салаты, и летом, и зимой. Кроме того, очень вкусны изысканные коктейли из различных экзотических фруктов.ПапайяКалорийность: 33 ккал на 100 гПо своему вкусу мякоть папайи напоминает дыню, но при этом содержит меньше калорий. В папайе больше витамина С, чем в цитрусовых, кроме того, плоды папайи содержат калий, кальций и магний, повышающие жизненный тонус, стимулирующие иммунную систему и предотвращающие сердечно-сосудистые заболевания. Папайя улучшает пищеварение, но может вызвать аллергическую реакцию.Как правильно употреблять папайю в пищу?Папайю едят в сыром виде, выжимают сок или используют для приготовления салата, заправляя лимонным соком. Для использования в блюдах, подвергающихся тепловой обработке, плоды папайи необходимо порезать. Зеленые плоды могут использоваться даже в соленых блюдах.АрбузКалорийность: 30 ккал на 100 гАрбуз, без сомнения, самая летняя ягода. Не слишком сладкий и малокалорийный, в своей мякоти арбуз содержит около 90% воды. Поэтому он хорошо освежает и утоляет жажду. Арбуз очищает организм от шлаков и обладает мочегонным действием; богат калием и содержит витамины А, В и С.Что можно приготовить из арбуза?Арбуз можно есть целыми дольками, порезав на кусочки, а можно приготовить освежающий напиток или фруктовый салат.АйваКалорийность: 28 ккал на 100 гАйва очень похожа на яблоко или грушу, однако содержит меньше калорий. Высокое содержание растительных волокон защищает слизистую оболочку кишечника и эффективно при расстройстве пищеварения.Что приготовить из айвы?Айву всегда подвергают термической обработке и, к сожалению, очень часто добавляют много сахара. Это увеличивает ее калорийность и уменьшает содержание витаминов. Если вы тщательно подсчитываете количество калорий, содержащихся в вашем рационе, будьте осторожны с сахаром: постарайтесь только слегка подсластить пироги или компот из айвы или воспользуйтесь заменителем сахара или медом.Из айвы делают желе и различные кондитерские изделия, конечно, очень питательные и калорийные, которые хорошо сочетаются с твердыми сырами. Но, к сожалению, плохо сочетаются с диетой.ЛимонКалорийность: 26 ккал на 100 гЖелтые или зеленые лимоны практически не содержат калорий. Зато содержат много витамина С и антиоксидантов, замедляющих старение клеток. Если вы собираетесь использовать цедру лимона, выбирайте экологически чистые плоды. После того, как вы разрезали лимон, постарайтесь как можно быстрее употребить его в пищу: при контакте с воздухом витамины быстро распадаются.Как можно использовать лимон?Чтобы извлечь из лимона максимальную пользу, этот фрукт лучше всего употреблять в сыром виде. Сок лимона улучшит вкус ваших блюд и салатов; из лимона можно приготовить сорбет, торт или конфеты.