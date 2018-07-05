Назван неожиданный вред от одиночества

Медики сравнили смертность от одиночества со смертью от сердечного приступа.Ученые из Американской ассоциации сердца признали одиночество заболеванием, от которого можно умереть.По мнению профессоров, социальная изоляция стала одним из факторов преждевременной смерти. В зависимости от общего состояния организма, одиночество увеличивает вероятность смерти до 70%.Известно, что медики сравнили смертность от одиночества со смертью от сердечного приступа. Это, к сожалению говорит о том, что одинокие люди умирают в 3,5 раза чаще чем другие.Также ученые сообщили о том, что длительная изоляция изнашивает мозг и внутренние органы быстрее, чем у людей социально адаптированных.