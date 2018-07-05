Названы продукты, от употребления которых нельзя отказываться

Медики рекомендуют не отказываться от этих продуктовМногие люди придерживаются разных ограничений в своем питании, мотивируя это желанием улучшить здоровье. Но существуют продукты, от употребления которых нельзя отказываться ни при каких условиях, поскольку это может нанести очень серьезный вред здоровью.Яйца. В составе яиц содержится вещество холин, известное также как витамин В4. Без этого витамина невозможно нормальное функционирование печени, почек, головного мозга. Кроме того, данный продукт – это источник высококачественного белка с аминокислотами, а также по-настоящему ценных нутриентов - витаминов A, B2, B5, B12, железа, фосфора, селена, противораковых лютеина и зеаксантина.Чеснок. В нем содержится аллицин – вещество, которое способно противостоять развитию онкологических заболеваний. Также чеснок благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает понижать давление и не дает повышаться уровню холестерина в крови.Морские водоросли. Употребление в пищу морских водорослей один или два раза в неделю защищает от дефицита йода, важнейшего элемента для здоровья щитовидной железы.Печень. Есть блюдо, приготовленное из печени, следует хотя бы раз в неделю. В ней очень много железа, витамина B12, а также меди, которая защищает организм от воспалений. Кроме того, в состав печени входит вещество гепарин, благодаря которому снижаются риски развития тромбозов.Жирная рыба. Есть ее нужно 1-2 раза в неделю – это позволяет восполнить потребности человеческого организма в жирных кислотах Омега-3, которые замедляют процесс старения, а также невероятно полезны для защиты от многих серьезных болезней.Черника. В этой ягоде впечатляюще высокий уровень содержания антиоксидантов – веществ, нейтрализующих повреждающие клетки организма свободные радикалы. Тем самым употребление черники защищает от развития онкологических заболеваний, атеросклероза, болезни Альцгеймера.