Медики предупредили об опасности частого посещения солярия

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Медики рекомендуют ограничить сеансы одним разом в две недели.О том, что посещение соляриев может представлять опасность для здоровья человека, известно уже давно. Американские ученые выявили еще один из побочных эффектов искусственного загара.Эксперты наблюдали за состоянием здоровья нескольких тысяч любителей позагорать в солярии. После этого им было предложено пройти психологические опросники. Результаты теста показали, что подопытные проявляют большую склонность к подавленным состояниям и испытывают тревогу, усталость и не чувствуют себя счастливыми, если не побывали на сеансе.Ученые выяснили, что действие ультрафиолета можно сравнить с зависимостью от сигарет. УФ-лучи также способствуют выработке гормонов счастья – эндорфинов. Не получив свою «дозу», любители бронзового загара начинали испытывать депрессию. При этом к «УФ-зависимости» оказались более склонны светлокожие люди.Эксперты предупредили об опасности слишком частого посещения солярия, так как это может привести к раку кожи. Медики рекомендуют ограничить сеансы одним разом в две недели, а длительность процедуры не должна быть более 5 минут.При этом ученые подчеркивают, что УФ-лучи в умеренных дозах полезны, так как под их воздействием вырабатывается витамин D, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на издание «Комсомольская правда».Напомним, что ранее жители Британии, глядя на «оранжевого» Дональда Трампа (Donald Trump), массово отказались от соляриев, в результате чего их посещение упало в разы.