Популярные лекарства защищают мозг от опасной болезни
Ученые из США провели исследования и установили, что аспирин способен усиливать процессы, которые препятствуют возникновению амилоидных бляшек в мозге.
Все потому, что скопление пептидов бета-амилоида связано с болезнью Альцгеймера, пишет журнал Journal of Neuroscience.
Ученые объяснили это тем, что аспирин способствует активности лизосом – клеточных органоидов, содержащих различные ферменты.
Лизосомы помогают клетке переваривать захваченные питательные вещества и уничтожать ненужные внутренние структуры. Также лизосомы могут растворять некоторые внешние элементы, в том числе препятствовать появлению амилоидных бляшек.
Метод испытали на специальной генетической линии мышей 5XFAD, поскольку они способны быстро накапливать основы амилоидных бляшек. Грызуны получали в течение месяца аспирин в малых дозах. Исследование показало, что в мозге мышей уменьшилось количество бляшек.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил penal в категорию Неврология
Добавить комментарий