Популярные лекарства защищают мозг от опасной болезни

В мозге мышей уменьшилось количество бляшек.Ученые из США провели исследования и установили, что аспирин способен усиливать процессы, которые препятствуют возникновению амилоидных бляшек в мозге.Все потому, что скопление пептидов бета-амилоида связано с болезнью Альцгеймера, пишет журнал Journal of Neuroscience.Ученые объяснили это тем, что аспирин способствует активности лизосом – клеточных органоидов, содержащих различные ферменты.Лизосомы помогают клетке переваривать захваченные питательные вещества и уничтожать ненужные внутренние структуры. Также лизосомы могут растворять некоторые внешние элементы, в том числе препятствовать появлению амилоидных бляшек.Метод испытали на специальной генетической линии мышей 5XFAD, поскольку они способны быстро накапливать основы амилоидных бляшек. Грызуны получали в течение месяца аспирин в малых дозах. Исследование показало, что в мозге мышей уменьшилось количество бляшек.