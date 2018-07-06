Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью

Желательно - не налегать на семечки каждый день.Семена подсолнечника имеют много нужных для организма элементов. Однако далеко не всем можно есть этот продукт.Вред семечекЗубыЕсли вы вскрываете семечки зубами, эмаль на передних постепенно истончается. А мелкие очищенные семена любят застревать между жевательными зубами, провоцируя неприятные ощущения и даже кариес, если попали, так сказать, на благодатную почву.ИзжогаСъеденные в больших количествах семечки подсолнуха могут вызывать изжогу и обострение проблем с желудочно-кишечным трактом. А вот взаимосвязи поедания семечек с переполнением аппендикса не выявлено даже у тех, кто употребляет их вместе с шелухой.СердцеВ покупных семенах может содержаться кадмий, который плохо влияет на работу сердца. Наконец, они действуют на голосовые связки. Вы, может, ничего и не заметите, а вот певцам есть семечки подсолнуха вредно.КостиПодсолнух имеет свойство накапливать выхлопные газы, которые витают в воздухе около дорог, где растут эти растения. Так, кадмий – ядовитый металл – оседает в семенах. Он разрушает почки и костную ткань человеческого организма.Напомним, ранее мы писали, что у черных семян подсолнуха много полезных веществ. Однако мы забываем, что этот продукт также скрывает в себе и вред, если употреблять его непомерно.